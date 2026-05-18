E-バイク市場は、2026年から2035年の予測期間にCAGR 5.22％で成長し、電動化シフトと都市型スマートモビリティ需要拡大を牽引する高成長グリーン輸送市場として進展
E-バイク市場は、2025年の552億2,000万米ドルから2035年には918億6,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年～2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）5.22％で成長すると見込まれています。世界的な脱炭素政策、都市部の交通混雑、燃料コスト上昇を背景に、E-バイクは単なる自転車ではなく「次世代都市交通インフラ」として注目されています。特に欧州、中国、北米を中心に通勤・配送・観光用途が急拡大しており、企業・自治体・物流事業者による導入も進行しています。環境負荷低減と移動効率向上を同時に実現できる点が、グローバル市場拡大を後押ししています。
MaaSとマイクロモビリティ普及が市場需要を押し上げる構造変化
マイクロモビリティサービス（MaaS）の拡大は、E-バイク市場における最大級の成長ドライバーとなっています。Bird、Lime、Dottなどのシェアリング企業は、都市部でE-バイクをレンタルサービスに組み込み、一般消費者が購入前に体験できる環境を構築しています。これにより、E-バイクの認知向上と個人購入需要の創出が同時に進んでいます。さらに、オランダ鉄道（NS）とTier Mobilityの連携事例のように、公共交通機関とE-バイクを統合した移動エコシステムが欧州で急速に形成されています。こうした流れは、都市型交通の再定義を促進し、E-バイクを公共交通補完手段として定着させています。
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コネクテッドE-バイクが生み出す次世代スマートモビリティ市場
近年E-バイク市場では、「走行支援」から「データ連携型スマートモビリティ」への進化が急速に進んでいます。BoschのスマートフォンハブやKioxシステムは、E-バイクをスマートフォンと連携させ、盗難防止、走行分析、位置追跡、バッテリー管理などを可能にしています。また、Urban ArrowとComoduleによるコネクテッドカーゴバイクは、デジタルロックやリアルタイム通知機能を搭載し、商用物流向けソリューションとしても注目されています。さらに、シマノ株式会社やスペシャライズドなども独自のコネクテッドプラットフォームを強化しており、IoT・AI・モビリティデータ分析を活用した高付加価値市場が拡大しています。
日本市場でE-バイク需要が急拡大する理由とビジネス機会
日本市場では、高齢化、都市集中、脱炭素政策の推進を背景にE-バイク需要が急速に高まっています。総務省統計局によると、日本の65歳以上人口比率は2025年時点で約30％に近づいており、体力負担を軽減できる電動アシスト自転車への需要が拡大しています。また、国土交通省による自転車活用推進政策や、物流業界におけるラストワンマイル配送需要の増加も市場成長を支援しています。特に日本国内では、通勤用途だけでなく、食品配送、シェアリングサービス、観光レンタル向けE-バイク導入が増加しています。さらに、都市部でのガソリン価格上昇や駐車スペース不足も、E-バイクへのシフトを加速させる重要要因となっています。
主要企業のリスト：
● Accell Group N.V.
● Giant Manufacturing Co., Ltd
● Yadea Group Holdings., Ltd.
● Yamaha Motor Company
● Pedego Electric Bikes
リチウムイオン電池が市場競争力を左右する中核技術へ進化
バッテリータイプ別では、リチウムイオン電池セグメントが市場を支配すると予測されています。この背景には、高エネルギー密度、軽量化、長寿命化、急速充電性能の向上があります。特に近年は、EV市場拡大によるバッテリー技術革新の恩恵をE-バイク市場も受けており、電池価格は過去数年間で約90％低下しました。リチウムイオン電池は、2000～5000回の充電サイクルを実現し、鉛蓄電池と比較して圧倒的な耐久性を誇ります。これにより、通勤利用や長距離配送用途での運用コスト削減が可能となり、商業利用市場でも採用が拡大しています。今後は全固体電池や高密度セル技術も市場競争を加速させる見通しです。
MaaSとマイクロモビリティ普及が市場需要を押し上げる構造変化
マイクロモビリティサービス（MaaS）の拡大は、E-バイク市場における最大級の成長ドライバーとなっています。Bird、Lime、Dottなどのシェアリング企業は、都市部でE-バイクをレンタルサービスに組み込み、一般消費者が購入前に体験できる環境を構築しています。これにより、E-バイクの認知向上と個人購入需要の創出が同時に進んでいます。さらに、オランダ鉄道（NS）とTier Mobilityの連携事例のように、公共交通機関とE-バイクを統合した移動エコシステムが欧州で急速に形成されています。こうした流れは、都市型交通の再定義を促進し、E-バイクを公共交通補完手段として定着させています。
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近年E-バイク市場では、「走行支援」から「データ連携型スマートモビリティ」への進化が急速に進んでいます。BoschのスマートフォンハブやKioxシステムは、E-バイクをスマートフォンと連携させ、盗難防止、走行分析、位置追跡、バッテリー管理などを可能にしています。また、Urban ArrowとComoduleによるコネクテッドカーゴバイクは、デジタルロックやリアルタイム通知機能を搭載し、商用物流向けソリューションとしても注目されています。さらに、シマノ株式会社やスペシャライズドなども独自のコネクテッドプラットフォームを強化しており、IoT・AI・モビリティデータ分析を活用した高付加価値市場が拡大しています。
日本市場でE-バイク需要が急拡大する理由とビジネス機会
日本市場では、高齢化、都市集中、脱炭素政策の推進を背景にE-バイク需要が急速に高まっています。総務省統計局によると、日本の65歳以上人口比率は2025年時点で約30％に近づいており、体力負担を軽減できる電動アシスト自転車への需要が拡大しています。また、国土交通省による自転車活用推進政策や、物流業界におけるラストワンマイル配送需要の増加も市場成長を支援しています。特に日本国内では、通勤用途だけでなく、食品配送、シェアリングサービス、観光レンタル向けE-バイク導入が増加しています。さらに、都市部でのガソリン価格上昇や駐車スペース不足も、E-バイクへのシフトを加速させる重要要因となっています。
主要企業のリスト：
● Accell Group N.V.
● Giant Manufacturing Co., Ltd
● Yadea Group Holdings., Ltd.
● Yamaha Motor Company
● Pedego Electric Bikes
リチウムイオン電池が市場競争力を左右する中核技術へ進化
バッテリータイプ別では、リチウムイオン電池セグメントが市場を支配すると予測されています。この背景には、高エネルギー密度、軽量化、長寿命化、急速充電性能の向上があります。特に近年は、EV市場拡大によるバッテリー技術革新の恩恵をE-バイク市場も受けており、電池価格は過去数年間で約90％低下しました。リチウムイオン電池は、2000～5000回の充電サイクルを実現し、鉛蓄電池と比較して圧倒的な耐久性を誇ります。これにより、通勤利用や長距離配送用途での運用コスト削減が可能となり、商業利用市場でも採用が拡大しています。今後は全固体電池や高密度セル技術も市場競争を加速させる見通しです。