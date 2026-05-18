E-バイク市場は、2026年から2035年の予測期間にCAGR 5.22％で成長し、電動化シフトと都市型スマートモビリティ需要拡大を牽引する高成長グリーン輸送市場として進展

E-バイク市場は、2026年から2035年の予測期間にCAGR 5.22％で成長し、電動化シフトと都市型スマートモビリティ需要拡大を牽引する高成長グリーン輸送市場として進展