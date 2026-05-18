交通照明市場：LED道路照明と省エネルギー型都市インフラ投資拡大が促進する成長 2026年から2035年 CAGR 3.10％で安定成長
交通照明市場は、2025年から2035年までに104億5,000万米ドルから141億8,000万米ドルへ拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.10％に達すると見込まれています。公共交通インフラの高度化が進む中で、高速道路、鉄道駅、地下鉄、空港、駐車場、歩道向けの高性能照明需要が急速に増加しています。特に都市部では、安全性向上とエネルギー効率改善を両立できる次世代照明への投資が加速しており、スマートシティ政策と連動したLED化プロジェクトが市場成長を支える重要な要因となっています。さらに、公共空間の快適性向上や夜間視認性の強化が重視されることで、交通照明は単なる設備投資ではなく、都市競争力を左右する重要インフラとして認識されています。
世界人口増加と都市化が交通照明需要を押し上げる背景
世界的な人口増加と都市集中化の進行により、公共交通機関への依存度が急速に高まっています。特にアジア新興国では、地下鉄網、高速鉄道、空港拡張、バスターミナル整備などの大型インフラ投資が活発化しており、これに伴う交通照明システム需要が拡大しています。さらに、リニア中央新幹線のような次世代鉄道プロジェクトや都市高速道路整備により、駅構内・トンネル・ホーム・周辺道路における高効率照明導入が加速しています。公共交通機関における照明は、単なる視認性向上に留まらず、防犯性や利用者満足度にも直結するため、政府主導によるスマート照明導入政策が世界各国で本格化しています。
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LED技術革新が市場構造を変えるエネルギー効率革命
2025年にはLEDライトセグメントが市場収益の大部分を占めており、その背景には圧倒的な省エネルギー性能があります。LED照明は従来型照明と比較して約80％高い効率を実現し、消費電力削減と長寿命化を同時に達成しています。特に高速道路や街路灯では、均一な光 distribution により事故リスク低減へ大きく貢献しています。また、モーションセンサー、フォトセル、IoTベース制御システムとの統合によって、リアルタイムな照明最適化が可能となり、自治体のエネルギーコスト削減にも寄与しています。各国政府によるLED移行政策も市場拡大を後押ししており、インドのSLNP計画のように数千万規模の街路灯更新プロジェクトが世界的に増加しています。
スマートシティ戦略とIoT融合が次世代交通照明を形成
交通照明市場では、IoTとデジタルトランスフォーメーション技術の導入が競争構造を大きく変えています。従来の単純な照明設備から、交通流データ、気象情報、人流解析と連動するスマート照明システムへの移行が進んでいます。インテリジェント交通管理システムと連携した照明は、渋滞緩和や事故防止だけでなく、自治体の運営効率向上にも貢献しています。一方で、輸入関税の高さやスマート信号制御インフラ不足は市場成長の課題となっています。しかし、多くの企業はカスタマイズ型スマートモビリティソリューションを提供することで、都市ごとの課題解決に対応しています。今後はAI分析を活用した自動調光技術やクラウド型管理システムが新たな成長領域になると予測されています。
主要企業のリスト：
● ABB
● AGC Lighting
● Cree Lighting
● Eaton
● Intertek Group plc
世界人口増加と都市化が交通照明需要を押し上げる背景
世界的な人口増加と都市集中化の進行により、公共交通機関への依存度が急速に高まっています。特にアジア新興国では、地下鉄網、高速鉄道、空港拡張、バスターミナル整備などの大型インフラ投資が活発化しており、これに伴う交通照明システム需要が拡大しています。さらに、リニア中央新幹線のような次世代鉄道プロジェクトや都市高速道路整備により、駅構内・トンネル・ホーム・周辺道路における高効率照明導入が加速しています。公共交通機関における照明は、単なる視認性向上に留まらず、防犯性や利用者満足度にも直結するため、政府主導によるスマート照明導入政策が世界各国で本格化しています。
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LED技術革新が市場構造を変えるエネルギー効率革命
2025年にはLEDライトセグメントが市場収益の大部分を占めており、その背景には圧倒的な省エネルギー性能があります。LED照明は従来型照明と比較して約80％高い効率を実現し、消費電力削減と長寿命化を同時に達成しています。特に高速道路や街路灯では、均一な光 distribution により事故リスク低減へ大きく貢献しています。また、モーションセンサー、フォトセル、IoTベース制御システムとの統合によって、リアルタイムな照明最適化が可能となり、自治体のエネルギーコスト削減にも寄与しています。各国政府によるLED移行政策も市場拡大を後押ししており、インドのSLNP計画のように数千万規模の街路灯更新プロジェクトが世界的に増加しています。
スマートシティ戦略とIoT融合が次世代交通照明を形成
交通照明市場では、IoTとデジタルトランスフォーメーション技術の導入が競争構造を大きく変えています。従来の単純な照明設備から、交通流データ、気象情報、人流解析と連動するスマート照明システムへの移行が進んでいます。インテリジェント交通管理システムと連携した照明は、渋滞緩和や事故防止だけでなく、自治体の運営効率向上にも貢献しています。一方で、輸入関税の高さやスマート信号制御インフラ不足は市場成長の課題となっています。しかし、多くの企業はカスタマイズ型スマートモビリティソリューションを提供することで、都市ごとの課題解決に対応しています。今後はAI分析を活用した自動調光技術やクラウド型管理システムが新たな成長領域になると予測されています。
主要企業のリスト：
● ABB
● AGC Lighting
● Cree Lighting
● Eaton
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