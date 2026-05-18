タイ・バンコク、2026年5月18日 /PRNewswire/ -- Chulalongkorn Universityの学生主導の取り組みは、動物福祉と公衆衛生の両方を向上させるために、獣医療、一般向け教育、デジタルツールを組み合わせることで、地域に根ざした活動が都市部の野良動物管理に持続可能な解決策を提供できることを実証しています。



Chulaの学生、地域主導型の野良動物福祉モデルを推進



9年前に設立された Chulalongkorn University Veterinary Student Club for Animal Welfareは、「JohnJud（Stray）」プロジェクトを運営し、サイアムスクエアやサムヤーンマーケットを含む大学の各学部および周辺地域で、野良犬や野良猫の世話をしています。その活動は、不妊手術、ワクチン接種、治療、譲渡、啓発キャンペーンに及んでおり、人、動物、環境の健康と幸福を結びつける「ワンヘルス（One Health）」の概念に基づく包括的なアプローチを反映しています。

このプロジェクトの重要な特徴の1つは、200匹を超える野良動物を追跡するオンラインプラットフォーム「JohnJud Map」です。このマップでは、写真、性格、ワクチン接種状況などの詳細なプロフィールが提供され、学生、教職員、一般の人々が野良動物と安全に接するうえで役立ちます。色分けされたマーカーにより、動物が人に慣れているか、臆病か、近づく際に注意が必要かが示され、日常的に遭遇した際の恐怖や不安を軽減します。

この取り組みの中心にあるのは、国際的に認められている捕獲・不妊手術・元の場所への返還（Trap-Neuter-Return、TNR）法です。動物は捕獲され、不妊手術とワクチン接種を受けた後、元の生活圏に戻されるため、不妊手術を受けていない新たな動物の流入を防ぎ、時間をかけて個体数を徐々に安定させることができます。モニタリングを支援するため、不妊手術を受けた動物には識別用の印を付けるか、マイクロチップを装着し、追跡とフォローアップケアを可能にしています。このプロジェクトではこれまでに500匹を超える動物に不妊手術を実施し、目に見える効果を示しています。

運営者は、過密状態とリソースの限界があるため、動物を保護施設に移すことが必ずしも実行可能な解決策ではないと強調しています。その代わり、同クラブは、動物の健康を改善し、その個体数を監視しながら、慣れ親しんだ環境で生活を続けられるようにすることを優先しています。より若い動物や新しい環境に適応しやすい動物については、長期にわたり適切に世話されるよう、慎重な審査とフォローアップを行ったうえで譲渡を促しています。

この取り組みは、多様な協力にも大きく支えられています。複数の学部の学生や地元の「餌やり担当者」を含むボランティアのネットワークが、動物の健康状態の監視、新たに現れた動物の報告、ケアの調整を支援しています。寄付金は治療や活動運営の費用に充てられ、Chula Faculty of Veterinary Scienceが臨床処置を監督しています。

動物福祉の枠を超えて、このプログラムは学生にとって実践的な研修の場となり、専門的スキル、チームワーク、社会的責任感を育んでいます。都市部の野良動物の個体数が依然として課題となる中、JohnJudプロジェクトは、責任の共有、地域社会の参加、人と動物の共生を重視する、他地域でも再現可能なモデルを提示しています。

詳細はこちら：https://www.chula.ac.th/en/highlight/303151/

メディア連絡先：

Chula Communication Center

電子メール：Pataraporn.r@chula.ac.th

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com