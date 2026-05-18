企業の事業と未来を動かす共挑型マーケティングパートナー、株式会社デジタリフト(本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：百本 正博、証券コード：9244)は、自社開発の統合BIツール「LIFT Engine(リフトエンジン)」の提供を開始します。





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■提供背景

デジタル広告業界では、AIの進化によりデータ分析やレポーティング業務のコモディティ化(類似化、同質化)が急速に進んでいます。こうした環境下では、業務の効率化や自動化は「差別化の手段」ではなく、サービス品質を維持するための「前提条件」になりつつあります。





Google Premier Partner(国内上位3％)として高水準の広告運用技術を持つデジタリフトも例外ではなく、担当者ごとのアウトプットのばらつきはサービス品質を左右する構造的な課題でした。





こうした背景から、デジタリフトは「テクノロジーで標準化し、人で価値を創る」という考え方のもと、データ集計や定型レポーティングを自動化することで誰が担当しても高水準のアウトプットを実現しつつ、コンサルタントがクライアントとの対話と価値共創に集中できる体制を整備しました。LIFT Engineは、その中核基盤として開発されたBIツールです。









■サービスの特徴

LIFT Engineは、デジタル広告運用における戦術策定から検証を一元管理できるBIツールです。複数の広告プラットフォームや分析ツールからデータ自動集計・レポート生成により、集計・レポーティングにかかる工数を大幅に削減します。

業務フローそのものをテクノロジーで設計・自動化することで、個人のスキルや経験に依存しない再現性の高いサービス体制を実現。広告主にとっても 担当者依存である要素を解消し組織にとっての施策ナレッジ化を加速させます。





さらに、従来業務の一部をLIFT Engineが担うことで、コンサルタントはクライアントとの対話により多くの時間を充てることが可能になります。LIFT Engineは、テクノロジーを「人の代替」ではなく「人の価値を最大化する手段」として位置づけ、コンサルタントが人にしかできない価値に集中できる環境を支えます。









■会社概要

商号 ： 株式会社デジタリフト

市場 ： 東証グロース 証券コード：9244

代表者 ： 代表取締役 百本 正博

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル4階

設立 ： 2012年11月

事業内容：

＜マーケティンググロースデザイン＞

デジタル広告運用・アフィリエイト運用・SNS運用代行

インフルエンサーマーケティング





＜コンテンツエクイティエンハンスメント＞

オウンドメディア構築支援

サイト制作・運用・採用支援

SEO/LLMO支援・業務効率化支援





＜データグロースアクセラレーション＞

ダッシュボード構築支援

データドリブンマーケティング構築支援・CRM戦略立案・実行

AI活用型マーケティング支援





URL： https://digitalift.co.jp/