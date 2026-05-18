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次世代プレミアムe-Bike「BESV(ベスビー)」を取り扱う株式会社BESV JAPAN(本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤山 俊明)は、愛犬とともに日常の移動を楽しむための特別仕様「Votani Q3 Pet Custom Edition」を100台限りの数量限定で5月20日に発売をいたします。

“おでかけも、いつも一緒に。”をコンセプトに、ペットとの移動をより安心で快適に、一緒に過ごす時間をもっと心地よい体験へと拡張します。









■ペットは「家族」。移動の価値を再定義

ペットは、ただ“かわいい存在”ではなく、日常を共に過ごすパートナー。

BESVは、e-Bikeを「移動手段」から、一緒に過ごす時間そのものを生み出すプロダクトとして、ペットとの新しいライフスタイルを提案します。









■“犬用自転車”ではなく、家族と移動するための一台

本モデルは、ペットを「運ぶ」のではなく、家族として一緒に移動するためのプロダクトとして、数量限定でご提案をいたします。

専用ハンドルに、大型バスケットと専用ペットスリングによる安定した固定構造、さらにVotaniのフロントサスペンションによる振動吸収性により、安心感と快適性を両立しています。









■必要なものをすべてセットに





製品写真-1





ペットとの外出に必要な装備を、最初からフルセットとしてワンパッケージ化。





｜セット1｜OGK × WHATNOT バスケット(約35L)

ペットとのおでかけにちょうどいい大容量バスケット

● 約35Lの大容量で、ペット用品もすっきり収納

● しっかり固定できる安心設計

● 落ち着いたサンドベージュでどんな車体にも◎





(1)大型バスケット





｜セット2｜OGK ペットスリング(～15kg目安)

ワンちゃんも安心して乗れる、専用ペットスリング

● 振動をやさしく吸収し、ワンちゃんも快適

● 走行中も安定して、しっかり固定できる安心設計

● 軽量で扱いやすく、日常使いにも◎





(2)ペットスリング





｜セット3｜Votani 純正アップハンドル＆ステム

大型バスケットも安定して装着できるアップハンドル＆ステム

● バスケットをしっかり固定できる専用設計

● 操作性を損なわず、安定した走行を実現





(3)アップハンドル＆ステム





｜セット4｜Votani 両立スタンド

荷物やペットを乗せても安心、安定感の高い両立スタンド

● 駐輪時も車体がしっかり安定

● 乗せ降ろしの際も安心して使える









(4)両立スタンド

｜セット5｜GREEN DOG & CAT クーポン(3,000円分)

愛犬との暮らしに、“ちょっといい選択”を。3,000円分クーポン付き

● 1,000円OFFクーポン×3枚付き

● 合計3,000円分お得

● フード・ケア用品にご利用いただけます





(5)クーポン





必要なものは全て揃ったフル装備のカスタムエディションです。









■コラボレーションパートナーについて

・OGK(オージーケー)





OGK





日本を代表する自転車用品メーカー。チャイルドシートやバスケットなど、安全性と実用性に優れた製品開発に定評があります。

本モデルでは、ペットや荷物を同時に支える軽量かつ高剛性な大型バスケットを採用。

またペットファーストの思想で開発された、ペットスリングは、スリング単体でも使用できる2WAY仕様とし、日常使いと自転車利用をシームレスにつなぎます。





・WHATNOT(ワットノット)





WHATNOT





アウトドア・DIY領域で人気のライフスタイルブランド。機能性とデザイン性を両立したプロダクトが特徴です。OGKとの共同設計により、日常使いからアウトドアまで対応する、無骨さと洗練さを兼ね備えたバスケットデザインです。





・GREEN DOG & CAT(グリーンドッグ＆キャット)





GREEN DOG & CAT





愛犬・愛猫の“健やかな暮らし”を支えるペットライフブランド。高品質なフードやケア用品を展開しています。

本カスタムエディションモデルでは、購入後のライフスタイルまでをサポートするため、3,000円分のクーポンを付属し、愛犬との毎日をもっと豊かにする、GREEN DOG & CATをご体験いただけます。









この「Votani Q3 Pet Custom Edition」は単なるカスタムではなく、





・自転車(Votani by BESV)

・装備(OGK × WHATNOT)

・ペットライフ(GREEN DOG & CAT)





それぞれの専門領域を掛け合わせることで、「移動」×「安全」×「暮らし」を一体化した新しい提案を実現しています。

カフェへの移動や、公園への散歩、週末の外出など、“移動”そのものではなく、一緒に過ごす時間を楽しむための電動アシスト自転車としてご提案をいたします。









■製品概要

・製品名 ： Votani Q3 Pet Custom Edition

・選べる4色 ： スノーホワイト、グロスブラック、

ミルキーベージュ、カッパーゴールド

・価格 ： 198,000円(税込)

・限定台数 ： 100台

・専用ページ： https://besv.jp/besv-amazing-campaign/

・対応ペット： 小型犬(～15kg目安)

・購入方法 ： 全国の正規取扱店でご注文を受け付けています。





【注意事項】

・本カスタムセットは、フロントチャイルドシートの取り付けはできません。

・付属のペットスリングには、飛び出し防止用リードフック、およびバスケット固定用バックルを装備しています。

ご使用時は必ず各固定部をご利用いただき、安全に配慮した走行をお願いいたします。

・カスタムパーツセットの内容の変更はできません。

・GREEN DOG & CATのクーポンについては、ご利用に期限があります。





▼選べる車体4色





4カラー





＜おすすめの理由＞

(1)ワンちゃんにもやさしい乗り心地

Votani Q3 に標準装備のフロントサスペンションによって、走行中の振動を吸収。快適なライドを実現します。





(2)安心して使える専用設計のペットスリング

ワンちゃんのことを考え抜いたペットポーター 自転車とペットのプロが走行中のワンちゃんの快適性や安全性、飼い主様の使いやすさなどを徹底してこだわっています。





(3)今だけ、GREEN DOG & CATで使えるクーポン付き

愛犬・愛猫のフードやおやつ、ケア用品など、素材や品質にこだわった商品をぜひお試しください。









留守番ではなく、隣に。

BESVは、ペットとの移動を“日常の楽しみ”へと変えていきます。









■会社概要

社名 ： 株式会社BESV JAPAN

代表者 ： 代表取締役 澤山 俊明

所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-19-9 SGビル

設立 ： 2017年4月

事業内容： 電動アシスト自転車の輸入販売

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://besv.jp/