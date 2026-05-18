株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛）が監修した「HUB監修 ジン＆トニック７％」「HUB監修レモンサワ―」を、2026年5月18日(月)より、一部のセブン‐イレブンにて数量限定で順次販売いたします。HUB監修シリーズは、これまでに「ジン＆トニック」、「クラフトビールペールエール」、「モスコミュール」、「セッションペールエール」、「サングリアスパークリング」を販売し、ご好評をいただきました。アルコール度数を7％に調整し、より飲みごたえのある味わいに仕上げた「HUB監修 ジン＆トニック7％」と、新登場の「HUB監修 レモンサワー」を是非この機会にお楽しみください。

【商品情報】

名 称：HUB監修 ジン＆トニック7％ アルコール度数：7％ 価 格：198円（税抜）

販売エリア：首都圏・東海・関西・北海道・東北・北関東・甲信越北陸のセブン‐イレブン（約10,000店舗） ※取り扱いがない店舗もございます

名 称：HUB監修 レモンサワ― アルコール度数：5％ 価 格：198円（税抜）

販売エリア：首都圏・東海・関西・静岡・中四国・九州・沖縄のセブン‐イレブン（約10,000店舗） ※取り扱いがない店舗もございます

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■本件に関するお問い合わせ先 株式会社ハブ 経営企画部 電話：03-3526-8689 FAX：03-3526-8691 MAIL： ir@pub-hub.com