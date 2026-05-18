株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「ピアノソロ バイエルでひける ディズニー・メドレー 【改訂版】」を、2026年5月25日に発売いたします。

発表会やレッスンでも大人気のディズニー楽曲。 作品ごとの人気曲をセレクトし、初級レベルで楽しめるメドレーアレンジにしました。 どの曲も各作品の中の有名曲ばかりで、作品のシーンをイメージしながら、楽しく演奏することができます。 『アナと雪の女王』や『塔の上のラプンツェル』など、女の子に大人気の作品から、『ライオンキング』、『ピノキオ』などの楽曲を含む男の子が弾いても楽しいナンバーを集めたメドレーまで、どの曲もワクワク楽しいアレンジです！ ※本書は、「ピアノソロ バイエルでひける ディズニー・メドレー ～「アナと雪の女王」ほか～(GTP01100384)」より、権利の都合上収載曲を一部差し替えた改訂版です。 【収載曲】 [1] シンデレラメドレー (夢はひそかに ～ ビビディ・バビディ・ブー ～ これが恋かしら) [2] 白雪姫メドレー (ハイ・ホー ～ 口笛吹いて働こう ～ いつか王子様が) [3] メリー・ポピンズメドレー (チム・チム・チェリー ～ お砂糖ひとさじで ～ スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス) [4] 美女と野獣メドレー (朝の風景 ～ ひとりぼっちの晩さん会 ～ 美女と野獣) [5] アラジンメドレー (ひと足お先に ～ フレンド・ライク・ミー ～ ホール・ニュー・ワールド) [6] リトル・マーメイドメドレー (アンダー・ザ・シー ～ パート・オブ・ユア・ワールド ～ キス・ザ・ガール) [7] ライオン・キングメドレー (サークル・オブ・ライフ ～ 愛を感じて ～ 王様になるのが待ちきれない) [8] 塔の上のラプンツェルメドレー (自由への扉～輝く未来) [9] アナと雪の女王メドレー (雪だるまつくろう～生まれてはじめて～レット・イット・ゴー) [10] ピノキオメドレー (困った時には口笛を～ハイ・ディドゥル・ディー・ディー～星に願いを)

【商品詳細】

ピアノソロ バイエルでひける ディズニー・メドレー 【改訂版】

定価：2,420円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/56ページ 発売日：2026年5月25日 ISBN：978-4-636-12039-4 商品コード：GTP01102389 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102389

https://www.amazon.co.jp/dp/4636120396

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