淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、『NARUTO-ナルト-』『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』のキャラクターや物語をもとにしたオリジナルストーリーを、謎解きゲームとして体感できる「特別任務」をこれまで第26弾まで展開してまいりました。 そしてこの度、最新作となる特別任務第27弾「白と再不斬編 ―消えゆく影を追って―」の開催を今夏に決定いたしました。 今回の特別任務の主人公は、アニメ初期の名エピソード「波の国編」で登場した白と再不斬。2人の忍里オリジナルストーリーが新たに紡がれます。詳細情報は今後、順次公開予定です。どうぞお楽しみに！

■特別任務 第27弾「白と再不斬編 ―消えゆく影を追って―」

開催時期： 今夏 内容： 詳細は、順次発表させていただきます。 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約２８個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ