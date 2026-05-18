昭和女子大学 (学長 金尾朗：東京都世田谷区) は、昭和医科大学と法人間で締結した包括連携協定（2025年12月19日）を記念し、２大学による共同シンポジウムを開催します（参加費無料）。 両大学の教育・研究リソースを融合させた今回のシンポジウムでは、「命輝く社会を創る」をテーマに、命を巡る医学・食・健康への理解を深めるとともに、これからの社会を創っていく学生たちに向けたメッセージを届けます。

【包括連携協定締結記念シンポジウム 開催概要】

日 時

2026年6月8日（月）10時40分～12時10分

会 場

昭和女子大学 グリーンホール （東京都世田谷区太子堂1-7-57）

内 容

基調講演 「『命の輝き』を支える先進医療とチーム医療」 上條由美氏（昭和医科大学 学長） 木内祐二氏（昭和医科大学 副学長） 講 演 「医療を支える女性たち」 坂東眞理子（昭和女子大学 総長） パネルディスカッション 「対話『命の輝き』」 上條由美氏（昭和医科大学 学長） 木内祐二氏（昭和医科大学 副学長） 太田晴久氏（昭和医科大学 発達障害医療研究所所長） 坂東眞理子（昭和女子大学 総長） 渡辺睦行 （昭和女子大学 食健康科学部長） ファシリテーター： 熊平美香（昭和女子大学 キャリアカレッジ学院長）

主 催

昭和女子大学

共 催

昭和医科大学

対 象

昭和女子大学の学生・院生・教職員、附属校関係者 昭和医科大学の学生・院生・教職員 他 ※一般の方も参加可能

定 員

500名（要事前申込・先着順）

申込締切

2026年5月24日（日）

申込URL

https://forms.gle/8oMmmHdfhDG46bSL6

【シンポジウムに関する問い合わせ先】

昭和女子大学 理事長・総長・学長室 E-mail：g-section@swu.ac.jp

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学企画広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp 昭和女子大学ホームページ https://www.swu.ac.jp/