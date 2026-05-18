マグネット・オフィスとはまるで磁石（マグネット）のように自然と人を惹きつける魅力あるオフィス環境のことです。 出社人数の減少に伴い、「部署間のちょっとした雑談（セレンディピティ）が減った」「新入社員のメンター制度が機能しづらい」「帰属意識が薄れている」といった課題を抱える企業にとって、この「行きたくなるオフィスづくり」は最も有効な解決策となります。 今回は、マグネット・オフィスの具体的な条件と、多くの企業が陥りがちな「オフィス改修の落とし穴」について解説します。

「家より快適」が絶対条件！マグネット・オフィスの3つの条件

社員が満員電車に乗ってでも「今日はオフィスに行こう」と思うためには、自宅のテレワーク環境を凌駕する価値が必要です。具体的には、以下の3つの機能が求められます。

1. 雑談と共創を生む「コミュニケーション・ハブ」

一人で黙々と作業するだけなら自宅でも可能です。オフィスに求められる最大の価値は「リアルな交流」です。 美味しいコーヒーメーカーや社内コンビニをあえてオフィスの中心に配置する「マグネットスペース」。ここに行けば誰かに会える、ふらっと立ち寄ってスタンディングでブレストができるような、偶発的なコミュニケーションを誘発する仕掛けが重要です。

2. 自宅を凌駕する「圧倒的な集中（没入）環境」

「家だと家族がいてWeb会議がしづらい」「生活音で気が散る」という社員のためのスペースです。 周囲の視線や音を完全に遮断できる防音性の高いソロワークブース（フォンブース）や、デュアルモニターと高級なエルゴノミクスチェア、さらには集中力を高めるBGM（サウンドマスキング）や植栽（バイオフィリックデザイン）を備えた「超・集中エリア」を設けます。

3. ストレスを完全に排除した「見えないインフラ」

実は、マグネット・オフィスを成功させる上で最も重要で、最も見落とされがちなのがこのポイントです。

どれだけおしゃれなソファや最新のブースを置いても、「Wi-Fiが遅くてイライラする」「Web会議をしたいのにコンセントが遠い」という状況では、社員はすぐに「やっぱり家の方が仕事が捗る」と足が遠のいてしまいます。

要注意！「なんちゃってマグネット・オフィス」のよくある失敗例

多くの企業が良かれと思ってオフィスを改修したものの、「結局使われていない」という事態に陥っています。その原因のほとんどは「見えないインフラ」の設計ミスです。

失敗例①「カフェスペースを作ったのに誰も寄り付かない」

⇒電源とWi-Fiの欠如。 ソファ席の近くにコンセントがなく、ノートPCの充電ができない。または、大勢が集まることを想定した強力なWi-Fiルーターが配置されていないため、ネットが重くて仕事にならない。

失敗例②「フリーアドレスにしたら、毎日同じ人が同じ席に座っている」

⇒ 配線の取り回しが悪い。 特定の席にしかLANケーブルや使いやすい電源タップがないため、結局そこが「固定席」化してしまう。

失敗例③「パーテーションで区切った会議室の声が、外に丸聞こえ」

⇒ 音響・防音設計の甘さ。 天井との隙間が空いている簡易的なパーテーションを選んでしまい、機密情報が話せず、結局誰も使わなくなる。

「デザイン」と「インフラ」を分離させない！アルファーテクノの強み

なぜ、上記のような失敗が起きるのでしょうか？

それは、一般的なオフィスデザイン会社は「見た目のデザイン」を描くのが仕事であり、裏側の「電気工事」や「通信・ネットワーク構築」は別の下請け業者に丸投げしていることが多いからです。

私たち株式会社アルファーテクノは内装デザインや家具の選定はもちろん、オフィスの裏側（インフラ）まで自社で一括対応できる「働く環境のワンストップ・ソリューション」が最大の強みです。 デザインから工事、OA機器の導入まで自社で完結するため、中間マージンをカットし、複数業者との面倒なやり取りも不要です。 「社員が自然と集まり、活発にコミュニケーションを取るオフィスを作りたい」「今のレイアウトを見直して、もっと生産性を高めたい」とお考えの企業様は、表面的なデザインだけでなくインフラの土台からオフィスを変えるアルファーテクノへぜひご相談ください。

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・商号：株式会社アルファーテクノ ・代表者：代表取締役 髙野 賢史（たかの けんじ） ・本社所在地：東京都新宿区新宿6丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア8階 ・設立年月：2018年2月 （創業2005年5月） ・資本金：50,000,000円 ・ホームページ：https://alphatechno.jp/?utm_source=newscast ・事業内容： オフィス移転全般に関するプランニング・コンサルティング オフィスデザイン・内装工事・原状回復業務 複合機・ビジネスフォン等の各種OA機器販売・レンタル業務 OA機器に関する消耗品の販売・保守サービス業務 オフィス家具の販売・レンタル業務 セキュリティシステムの販売、保守、工事 通信回線の新規申込み、割引サービスの提供 サーバの自社開発・販売 当社は、株式会社ビジョン（証券コード9416 東証プライム市場）のグループ会社です。 株式会社ビジョン（証券コード：9416 東証プライム市場） 本社 ：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー5階