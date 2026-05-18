株式会社ウエルネス・ラボ（所在地：横浜市中区／ブランド名：キレイ・デ・ラボ）は、アゼライン酸誘導体20％*¹を配合した新美容液「Bmuse AZ+20セラム」を、2026年5月30日（金）に発売予定です。 正式発売に先立ち、2026年5月15日（金）より楽天・Qoo10にて先行発売を開始。さらに5月18日（月）からは、公式Instagram・X（旧Twitter）にてモニター募集企画も実施いたします。

ゆらぐ肌*²に寄り添う、シリーズ新作

『Bmuse serum』のコンセプトは、「その時のわたしに、いちばんの肌を」。 その時々の肌状態に合わせて選べる美容液シリーズです。 今回新たに加わる「Bmuse AZ+20セラム」は、ゆらぎやすい肌*²やうるおいバランス、キメの乱れなどに着目した1本。 季節や環境の変化、ライフスタイルの影響などにより、肌のコンディションは日々変化します。 そんな日々の肌に寄り添い、うるおいを与えて、すこやかな肌印象*³に整える“お守り”のような存在を目指して開発しました。

アゼライン酸誘導体20％*¹配合。毎日のケアに取り入れやすいバランス設計

アゼライン酸誘導体*¹を20％配合しながらも、「しっかりケアしたいけれど、刺激が気になる」「毎日のスキンケアに無理なく取り入れたい」という方に寄り添う処方設計にこだわりました。 ナイアシンアミド*¹やグリチルリチン酸2K*¹、ツボクサ葉／茎エキス*¹、ヨモギ葉エキス*¹、グリシルグリシン*¹、5種のセラミド*⁴、ヒアルロン酸*⁴、コラーゲン*⁴など、肌をやさしく支えるサポート成分を配合。 テクスチャーはさらっと軽やかで、毎日のスキンケアとしてなじみやすい仕上がり。 「はじめてのアゼライン酸誘導体*¹配合美容液」にもおすすめの1本です。

※1 整肌成分／※2 乾燥などにより肌のコンディションが変化しやすい状態／※3 うるおいにより肌が整った印象のこと／※4 保湿成分

先行発売・モニター募集概要

【先行発売】お得な特典付きでひと足早くお届け

▼期間：2026年5月15日（金）～5月29日（金） ▼販売チャネル：楽天・Qoo10 ▼特典：期間中、対象ページで「Bmuse AZ+20セラム」ご購入の方に『Bmuse グルタチセラム』（グルタチオン美容液）を1本プレゼント（お1人様最大3本まで） ※数量限定・なくなり次第終了

【モニター募集】抽選で合計60名様に無料プレゼント

https://item.rakuten.co.jp/kireidelab/12600515/ https://www.qoo10.jp/g/1200684854

▼応募期間：2026年5月18日（月）～5月24日（日）23:59まで ▼当選人数：合計60名様（X・Instagram 各30名様） ▼提供内容：「Bmuse AZ+20セラム」現品1本（無料）

＜応募方法＞

■X（旧Twitter） ・キレイデラボ公式アカウント（@kireidelab）をフォロー ・対象投稿をリポスト ◎「使ってみたい理由」をコメントすると当選確率アップ ■Instagram ・キレイデラボ公式アカウント（@kireidelab_official）をフォロー ・対象投稿にいいね ・ハイライト内のGoogleフォームに回答

＜当選後のご協力について＞

商品到着後2週間以内に、指定ガイドラインに沿ってSNS投稿をお願いいたします。 ※投稿には「PR」等の表記を含めていただくようお願いしております。 ※投稿内容は、広告やWEBサイト等でご紹介させていただく場合がございます。 ※詳細は各SNSアカウントをご確認ください

商品概要

・商品名：Bmuse AZ+20セラム ・内容量：30ml ・通常価格：3,980円（税込） ・販売価格：2,980円（税込） ・発売日：2026年5月30日（土）

お得な入り口から、多くの人に届くことを願って

「アゼライン酸、気になっているけれど…」 Bmuse AZ+20セラムは、そんな方にこそ、まずお試しいただきたい1本です。 先行発売の特典も、モニター募集も、一人でも多くの方にお試しいただきたいという思いから生まれました。 肌の調子はいつも同じではないからこそ、今の肌を知り、その時々の肌に心地よいお手入れを選ぶ。 そんな体験のひとつひとつが、次の誰かの「はじめの一歩」につながることを願っております。

会社概要

■メインブランド Kirei de Lab（キレイ・デ・ラボ）

女性の「キレイ」と「健康」を応援するブランド。プラセンタやエクオール、ゲニステインなどのサプリを中心に、ケア商品も取り扱っています。 URL：https://kireidelab.com/

■運営会社

会社名：株式会社ウエルネス・ラボ 代表者：代表取締役 能代維英 所在地：〒231-0015 横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル 3F 事業内容： - 1.コマース事業（化粧品・健康食品等の販売） - 2.メディア事業（動画情報サイトの制作・運営） - 3.海外事業（化粧品・健康食品等、海外での販売） - 4.OEM事業（化粧品・健康食品等、OEMの受託） - 5.原料販売事業（化粧品（アンセム・バイオサイエンス社総代理店）・健康食品原料の販売（株式会社ホルス正規代理店）） - 6.エステサロン等の企画運営 設立：2011年7月 資本金：1,000万円 URL：https://wellnesslab.co.jp/

■公式SNS

X：https://x.com/kireidelab Instagram：https://www.instagram.com/kireidelab_official/ TikTok：https://www.tiktok.com/@kireidelab_jp