吉祥寺のメガネ店 opteria-Glassias(オプテリアグラシアス)を運営する有限会社ojim(所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-21、代表取締役：伊藤次郎)は、代表である伊藤次郎の過去の発信内容をもとに開発したAI「あいじろう」を当社ホームページに搭載し、令和8年5月15日より運用を開始しました。

※日本初：自社リサーチによる





AI「あいじろう」をホームページに導入





■導入の背景

これまでお客様からは、代表の伊藤に直接質問したいものの、時間の制約により気軽に相談できないという声をいただいておりました。

そこで、「あいじろう」を導入することで、お客様が時間を問わず、気軽に質問できる環境を整えました。





また、現在月に数十件のお問い合わせがあり、AIによる自動応答により、問い合わせ対応にかかる業務負担の軽減も期待しています。









■「あいじろう」とは

「あいじろう」は、当社代表・伊藤次郎の過去のブログやSNS投稿などのテキストデータをもとに開発したAIです。

当社ホームページ上に設置され、お客様からの質問にチャット形式で回答します。









■ご利用方法

(1) ホームページ上の「メガネのアイコン」をクリック

(2) テキストを入力し、「あいじろう」に質問

(3) 無料で何回でもチャットが可能









【会社概要／有限会社ojim】

所在地 ： 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-21

代表者 ： 代表取締役 伊藤次郎

設立 ： 2004年

URL ： https://opteria-glassias.jp/

事業内容： 眼鏡小売業／フレームデザイン企画卸売り業／

地方創生中小零細眼鏡店啓発セミナー講師