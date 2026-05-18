『それいけ！アンパンマン　ショー　スペシャルバージョン～なきむしヒーローとゆうきのきし～』を2026年8月23日(日)に開催決定！「チケットペイ」にて申し込み受付開始！

株式会社ペイメントフォー

《タイトル》

それいけ！アンパンマン ショー スペシャルバージョン～なきむしヒーローとゆうきのきし～

《日時》

2026年8月23日（日）

◇昼の部 受付 10：00～10：50

ショー 11：00～

食事＆撮影会 11：40～

◇夜の部 受付 16：00～16：50

ショー 17：00～

食事＆撮影会 17：40～

《会場》

ホテルマリナーズコート東京 4階【白鳳】

《ご料金》

◇おとな（13歳以上）\10,000

◇こども（2歳～12歳）\4,000

◇幼児（0歳～1歳以下）無料

※大人1名につき、幼児1名までのご入場とさせていただきます。

※事前予約制です。

※満席になり次第、受付を終了させていただきます。

※料金にはショー、お弁当、飲み物、消費税、サービス料が含まれます。

※幼児はお席とお弁当のご用意はありません。

※お子様のみの入場はご遠慮させていただきます。

※お席は当日受付にてご案内いたします。

※お席は相席となります。

※お席の指定は承っておりません。

※会場内は禁煙となりますので、ご了承ください。2階に喫煙所がございます。

※ご予約後のキャンセルの払い戻しはできかねます。

※諸般の事情により、変更または中止となる場合がございます。

◆イベントの詳細は下記HPからご確認いただけます。

https://www.hotel-mariners.co.jp/

◆チケットは下記のサイトからご購入ください。

それいけ！アンパンマン ショーの検索結果一覧 | チケットペイ

https://x.gd/GN1bx

■イベント詳細

イベント名：【昼の部】それいけ！アンパンマン ショー スペシャルバージョン～なきむしヒーローとゆうきのきし～

開催日：2026年8月23日(日) 10:00 開場 11:00 開演

会場名：ホテルマリナーズコート東京 4階白鳳

出演者：アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマン、メロンパンナ、クリームパンダ、つきのしらたまさん

チケット代金：

おとな（13歳以上） 10,000円

こども（2～12歳） 4,000円

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61767

イベント名：【夜の部】それいけ！アンパンマン ショー スペシャルバージョン～なきむしヒーローとゆうきのきし～

開催日：2026年8月23日(日) 16:00 開場 17:00 開演

会場名：ホテルマリナーズコート東京 4階白鳳

出演者：アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマン、メロンパンナ、クリームパンダ、つきのしらたまさん

チケット代金：

おとな（13歳以上） 10,000円

こども（2～12歳） 4,000円

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61768

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

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チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73