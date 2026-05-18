コカ・コーラ ボトラーズジャパン、ファミリーマートの地域貢献イベントに参画

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 最高経営責任者：カリン・ドラガン、以下 当社）は、株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫、以下 ファミリーマート）が展開する地域貢献イベント「ファミマこども店長＋SDGs」の運営に参画・協力します。

同イベントは、レジや品出しなどの職業体験に、食品ロス削減やフードドライブなどのサステナビリティ体験を融合させたプログラムです。当社とファミリーマートは2023年２月以降、SDGsに関する協業の取り組みを継続しており（注1）、本取り組みもその一環として行うものです。

2026年5月14日（木）、ファミリーマート練馬西税務署前店（東京都練馬区）にて行われた第1回目のイベントでは、参加者の親子が職業体験を通じてSDGsを体感するとともに、映像でPETボトルのリサイクルの仕組みなどを楽しく学べる「クイズラリー」に挑戦しました。当社は、参加者に出題するクイズの企画、問題作成を担当しました。本イベントは、2026年6月末まで全国のファミリーマート実施希望店舗にて順次展開される予定です。

■第1回 「ファミマこども店長＋SDGs」 開催概要

（1）実施日時

2026年5月14日（木）16:00～17:30

（2）参加者

ファミリーマート店舗近隣にお住まいの小学生までのおこさまを含むご家族のみなさま

（3）開催場所

ファミリーマート練馬西税務署前店（東京都練馬区東大泉6丁目 41-10）

（4）開催内容

・オリエンテーション（自己紹介など）

・レジ接客（コミュニケーション支援ツール）

・品出し

・ファミマのエコ割（涙目シール）

・ファミマフードドライブ

・クイズラリー

・認定証授与・記念撮影

ファミリーマート練馬西税務署前店での開催の様子(クイズラリー)

（注１）

コカ・コーラ ボトラーズジャパンとファミリーマート、SDGs推進で協業を開始

https://www.ccbji.co.jp/news/detail.php?id=1369

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