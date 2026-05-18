「好きな身体になる30分」コナミスポーツのパーソナルトレーニングジム「Personal 30」

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）は、2026年7月3日(金)にパーソナルトレーニングジム「Personal 30 東松原」を東京都世田谷区にオープンします。

■「好きな身体になる30分」をコンセプトに

「Personal 30」は、30分集中のパーソナルトレーニングジムです。弊社が約50年にわたり培ってきた運動指導の実績から実現した、短時間で効率の良いトレーニングを行います。

ブランドロゴには30分のトレーニングの魅力を表し、しなやかで魅力的な身体や心の佇まい、心地よさを表現しています。

■「Personal 30」の特長

＜1回30分のトレーニング＞

短い時間で、最大限の効果を発揮します。初心者や女性でも安心してトレーニングできます。

＜独自の合わせ鏡で、後ろ姿まできれいに＞

合わせ鏡を見ながらトレーニングすることで、日常生活では見ることがない後ろ姿まで、トレーナーと確認しながら理想の身体を目指します。

＜安心してトレーニングできる環境＞

1人のお客様に対して必ず1人のトレーナーが付き、同じ時間帯に2組までの環境でトレーニングを行います。大人数の視線や、1対1の緊張感もなく、トレーニングに集中できます。

＜コナミスポーツの経験と実績＞

弊社が約50年にわたり培ってきた運動指導の実績から実現した、短時間で効率の良いトレーニングを行います。

＜パーソナルストレッチに変更もできる＞

気分が乗らない・疲れているなど、トレーニングを行いたくない日は、パーソナルストレッチに変更が可能です。

■ Personal 30 東松原

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/225_1_74395a08d4ad4d544b290140aebdc505.jpg?v=202605181151 ]

オープン前キャンペーン ：2026年5月18日(月)～2026年7月2日(木)

体験会 ：2026年6月11日(木)～2026年7月2日(木)

詳しくはこちらを確認してください。

https://www.konami.com/sportsclub/personal30/higashimatsubara/

弊社は今後も店舗数を拡大し、「Personal 30」をより多くの方に届けていきます。