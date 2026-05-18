シーネット、物流DXを推進する4つのテーマでウェビナーを5月22日に開催

株式会社シーネット

株式会社シーネット（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長 兼 COO：小野崎光彦）は、物流業界が直面する課題解決に向けたウェビナーを、2026年5月22日（金）に開催いたします。



物流業界においては、人手不足の深刻化や需要の多様化、サプライチェーン全体の最適化など、企業に求められる役割がますます高度化しています。

本ウェビナーでは、物流DXの「司令塔」となるWMS（倉庫管理システム）を中心に、現場改善や業務最適化に直結する4つの実践的なセッションをお届けします。

■ 開催概要

イベント名：WMS×つなぐ 点を線に、線を力に変える

物流DX～作業も、実績も、判断も。物流はつながることで力になる～

日時： 2026年5月22日（金） 14時～16時

形式： オンライン（ウェビナー）

参加費： 無料

詳細・お申込みURL： https://www.cross-docking.com/events/cnetwebinar202605/

■ プログラム内容

セミナー１.：WMSセミナー 14：00～14：40

【タイトル】

『基礎から学ぶWMSとデータ活用術 ～「見える化」から「判断」へと進化する現場改善～』

【概要】

WMSの基礎的な役割から、蓄積されたデータの高度な分析・活用方法までを網羅したセミナーです。前半では、システム画面のデモンストレーションを交えながら、WMSが果たすもっとも大切な基礎部分を分かりやすく解説します。初めてWMSに触れる方にも直感的にご理解いただけます。後半では「WMS×分析」をテーマに、現場に蓄積されたデータを活用した現場改善や意思決定につなげる考え方をご紹介します。KPI分析を通じて、単なる「見える化」から、経営や現場の「判断」へと進化する物

セミナー２.：WMS×配車×動態管理の取組 14：40～15：00

【タイトル】

『庫内・配送をつなぐ次世代物流戦略セミナー 』

【概要】

物流の人手不足や業務高度化が進む中、物流DXには個別最適ではなく全体最適の視点が不可欠です。本セミナーでは、WMSを物流DXの「司令塔」と位置づけ、WMSを基盤にマテハン・AI・配車管理・データ分析などを連携させた次世代物流システムの考え方を解説します。庫内オペレーションから配送・データ活用までをつなぐことで、物流全体を最適化する実践的なアプローチをご紹介します。

セミナー３.：音声で現場改善セミナー 15：00～15：30

【タイトル】

『ハンディと音声でつくる「ちょうどいい」物流現場』

【概要】

物流現場では自動化が進む一方、バラ出荷や不定貫など人作業が必要な工程も多く残ります。本セミナーでは、マテハンと人作業の役割を整理し、音声システムの活用方法を解説します。WMSと同じハンディで利用できるため、音声専用端末が不要となり、導入コストを抑えた運用が可能です。すべてを自動化するのではなく、必要な部分に適切な仕組みを取り入れる。そんな現実的な現場改善をお考えの方に向けたセミナーです。導入端末1000台以上の実績をもとに、具体的な活用方法をご紹介します。

セミナー４.：AMRセミナー 15：30～16：00

【タイトル】

『3Dセンサー搭載! 止まらない搬送型AMR 「モッテクルー」』

【概要】

本セミナーでは、従来のAGVの課題を解決する搬送型AMR「モッテクルー」をご紹介します。モッテクルーは、ソニー製dToF技術を用いた高精度3Dセンシングシステムを搭載し、障害物や人を正確に認識することで「止まらない、迷わない」自律走行を実現します。また、ウェアラブル連携による「タクシー感覚の呼び出し機能」や、複数台を最適制御するフリートマネジメントシステムにより、作業効率を大幅に向上。上位システム連携が不要なスタンドアローンでの導入により、既存環境でスムーズに自動化をスタートする方法をお伝えします。

セミナー予約はこちら :https://www.cross-docking.com/events/cnetwebinar202605/

【株式会社シーネットについて】

シーネットは、1992年の創業以来、物流一筋にシステム化による業務効率化と品質向上に取り組んできた、倉庫管理システムのパイオニアです。「We Make Smiles ― 現場によりそい、未来を届ける ―」を企業理念に掲げ、営業・開発・サポートまで、プロジェクトに携わる関係者全員が、それぞれの視点で物流の現場を熟知し、物流現場が抱える課題に最適解を提示しています。

2011年から14年連続クラウド型WMS売上シェアNo.1*を達成。現在は、物流システムサービスインテグレーションを通じ、多様な企業の物流戦略をサポートしています。

*デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2025年度版 https://mic-r.co.jp/mr/03650/



実績詳細ページ：https://www.cross-docking.com/philosophy/

会社名： 株式会社シーネット

設立： 1992年1月10日

代表者： 代表取締役社長 小野崎 光彦

URL： https://www.cross-docking.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 11 階

事業内容： ・物流システム研究開発・販売業務

・物流システムクラウドサービス業務

・音声・画像認識システム研究開発・販売業務

・モバイル端末販売業務

・電気通信工事業（建設業許可番号:千葉県知事(般-28)第50701号）