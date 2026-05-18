「2026 Mrs SAKE JAPAN / Mr SAKE JAPAN最終選考会」にて各部門のグランプリが決定！

一般社団法人Miss SAKE

このたび一般社団法人Miss SAKE（東京都港区芝大門二丁目10番7号、代表理事 大西美香）は、5月16日（土）に神田明神ホールにて『2026 Mrs SAKE JAPAN / 2026 Mr SAKE JAPAN 最終選考会』を開催し、「2026 Mrs SAKE JAPAN」「2026 Mr SAKE JAPAN」を決定いたしました。

2026 Mrs SAKE JAPAN 結果発表

左より

2026 Mrs SAKE JAPAN ルビー グランプリ：山田莉子さん

2026 Mrs SAKE JAPAN サファイア グランプリ：星井絵名さん

2026 Mrs SAKE JAPAN ダイアモンド グランプリ：了戒倫代さん

当日はMrs SAKE10名、Mr SAKE4名の出場者による1分半のスピーチ、および審査員による質疑があり、出場者は自身の熱い想いを披露しました。

2026 Mr SAKE JAPAN 結果発表

左より

2026 Mr SAKE JAPAN 準グランプリ：安藤優希さん

2026 Mr SAKE JAPAN グランプリ：大前泰雅さん

『2026 Mrs SAKE JAPAN / 2026 Mr SAKE JAPAN 最終選考会』審査員

・石川酒造株式会社 代表取締役 石川彌八郎様

・一般財団法人 民族衣裳文化普及協会 会長 原茂利様

・キャリエールネイルスクール 学院長 ／ NPO法人 日本ネイリスト協会 副理事長 金子実由喜様

・産経新聞社 デジタル運営基盤本部 上級専門委員 武藤伸樹様

・2025 Miss SAKE 館農知里

2026 Mr SAKE ファイナリスト

2026 Miss SAKE ファイナリスト

当日は「2026 Miss SAKE ファイナリスト」も来場し、日本酒ブースにてお客様に対して甘酒と日本酒を振る舞い、おもてなしをいたしました。

【2026 Mrs SAKE JAPAN / 2026 Mr SAKE JAPAN 最終選考会 概要】

【日程】2026年5月16日(土)17:00～20:00 (16:30 開場)

【会場】神田明神ホール（東京都千代田区外神田２丁目１６－２ 神田明神文化交流館２F）

【主催】一般社団法人Miss SAKE

【共催】一般財団法人民族衣裳文化普及協会(https://www.wagokoro.com/)

▽Mrs SAKEについて

Mrs SAKEは独自の日本酒文化啓蒙活動の促進、日本文化の啓発、次世代のMiss SAKEの応援などを主軸に一般財団法人民族衣裳文化普及協会との共催で誕生いたしました。

日本酒や日本文化をお伝えする存在として、女性活躍推進の一環として活躍の場を創造していくことで、日本酒業界への貢献、日本文化への啓蒙活動の促進をしてまいります。

▽Mr SAKEについて

2017年よりスタートしたMr SAKEは誰よりも日本酒を中心とした日本文化を愛し、発信をしていきたいという熱い想いをもった男性にエントリーいただいております。実際にMr SAKEとして選抜された方の中には企業オーナー、飲食店経営者、日本酒講師、学生日本酒団体代表と、その背景は様々です。アンバサダーとしての活動だけでなく、自身のキャリアに対する向上心があり、日本酒業界はもとより、日本経済の活性化に貢献していきたいという想いを持つ方を求めています。

【本件に関する問い合わせ】

一般社団法人Miss SAKE 担当：竹原

〒105-0012 東京都港区芝大門二丁目10番7号 桜門会ビルII 4階

Tel/Fax 03-6822-2470(#) 03-6822-2471(#) Mail: sake@misssake.org