＜フィリピンにアニメイトが初進出＞「アニメイトマニラ」が2026年にオープン予定

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、フィリピン初の新店舗「アニメイトマニラ」を2026年にオープンいたします。

アニメイトは、アニメ・コミック・ゲームの専門店で、日本全国に126店舗を展開し、世界17都市に進出しております。フィリピンへの出店は、東南アジアではタイ、マレーシアにつぐ3か国目の展開となります。

今回オープンする「アニメイトマニラ」は、マニラ首都圏の経済の中心地であるマカティ市の商業施設「One Ayala（ワン・アヤラ）」内に出店いたします。MRTアヤラ駅直結でバスターミナルも併設されており、現地のアニメファンのみならず、近隣に勤める方々や買い物客まで、幅広い層がアクセスしやすい立地となります。

世界中で人気のキャラクターグッズから書籍、オーディオビジュアル商品まで幅広く展開いたします。オープン日等の詳細につきましては、決定次第発表いたします。

■店舗概要

△One Ayala外観

「アニメイトマニラ」

（animate Manila）

オープン日：2026年予定

住所：L3, One Ayala

1 Ayala Avenue, Ayala Center

San Lorenzo, Makati City

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

■関連URL

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