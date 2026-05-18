Toi Toi Toi、8人体制“完全体”で迎えたデビュー1周年公演完遂　新曲2曲＆新衣装披露で2年目へ「エンジン全開！」「8人にしかできない物語を作りたい」

株式会社AbemaTVToi Toi Toi

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」のガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生した8人組ガールズグループ「Toi Toi Toi（トイトイトイ）」が、5月16日（土）に東京・Spotify O-WESTにて、デビュー1周年公演『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』を開催しました。

Toi Toi Toiは、発起人・朝倉未来のもと「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループです。2025年4月4日、デビュー記念公演「ッスッゴイライブ」にてステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。2026年1月5日より、新メンバーとして萩田こころ、山田せいあを迎え、８人での新体制として活動をスタートしています。

デビュー1周年ライブのために用意したティアラを付け、新衣装姿で登場したメンバーは、グループ名を冠した『Toi Toi Toi』からスタート。山田が「皆さん楽しんでますか？その笑顔を見るために私たちはアイドルをやっています！」と笑顔を見せると、リーダーの谷屋杏香が「Toi Toi Toiのみんな、笑うとえくぼあるよね。私たちのえくぼかわいいですか？」とファンに投げかけ、新曲『えくぼにトイッ！』を初披露。キュートな振り付けとキャッチーな楽曲で、会場を一気に多幸感で包み込みました。

その後のMCでは、リーダーの谷屋から公演チケットの完売報告と、昨年12月から手術を含む治療と療養のため活動を休止し、今日約5か月ぶりにステージへ復帰した星野ティナが「みんなただいま！」と笑顔全開でメッセー届けました。客席からは「おかえり！」と大きな歓声が送られると、星野は「8人でステージに立てることが本当に嬉しいです。パワーアップして帰ってきました！」と力強く答えました。

中盤では人気曲『咲いてなくたって』や、デビュー曲である『涙のストーリーテラー』を続々と披露。さらに、ライブでは、8人体制で初パフォーマンスとなる『Fortune World』も披露。Toi Toi Toiらしい熱量を込めたパフォーマンスで会場を魅了し、本編ラストの『ねぇ、だって。』まで全力のステージを届けました。

萩田こころ橋本萌花星野ティナ

終盤、リーダーの谷屋は「今日までの準備期間で、本当に8人の絆が深まったと思います。1年間を振り返ると、悔しかったり苦しかったりすることの方が多かった。でも、その悔しさの中でもがき続けたことが、今のToi Toi Toiの魅力につながっている気がします」と涙ながらに1年間を振り返り、「私たちなりの歩み方で、8人にしか作れない物語を作っていきたい。トイミー（ファン）が思っている以上に、私たちはみんなのことが大好きです」とファンへ感謝を伝えました。また、半周年ライブで掲げた日本武道館という目標にも改めて言及し、「武道館を目指していく中で、豊洲PITにも立ちたいと話しています。今のToi Toi Toiはエンジン全開。2年目もどんどん突っ走っていくので、これからもついてきてください！」と力強く宣言。会場は大きな拍手と歓声に包まれました。

一条カオリ前垣さらさくらもも谷屋杏香山田せいあ

なお、本公演ではティアラ付きの新衣装のお披露目に加え、新ビジュアルも公開。8人体制として新たなスタートを切ったToi Toi Toiが、2年目に向けてさらなる進化を印象付ける一夜となりました。

＜Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE『～Re:solution～』 セットリスト＞

M1. Toi Toi Toi

M2. HAPPY CLIMAX

M3. えくぼにトイッ！※新曲初披露

M4. 君を好きになってから

M5. 大好きがいいんだ

M6. 咲いてなくたって

M7. きみさがし

M8. Fortune World

M9. 涙のストーリーテラー

M10. Toi et Moi-涙の痕が熱い理由-

M11. モノクロノスタシス ※新曲初披露

M12. ねぇ、だって。

EN1. えくぼにトイッ！

EN2. Toi Toi Toi

＜公演概要＞

公演名：Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～

開催日：2026年5月16日（土）

開場 16:45 / 開演 17:30 / 終演 19:00

会場：Spotify O-WEST（東京都渋谷区円山町2-3 2F）

※チケット完売

公式サイト：https://Toi Toi Toi.asobisystem.com/

公式X：https://x.com/Toi Toi Toi_staff

公式Instagram：https://www.instagram.com/Toi Toi Toi__official/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Toi Toi Toi__official

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