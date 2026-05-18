『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ワールドリンクイベント「Great Yell for Dreamers！」、「Vie for the Titleガチャ」を開催！

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、2026年5月17日（日）より、ワールドリンクイベント「Great Yell for Dreamers！」、「Vie for the Titleガチャ」を開催いたします。

■ワールドリンクイベント「Great Yell for Dreamers！」開催！

開催期間：2026年5月17日（日）20:00～5月29日（金）19:59

5月17日（日）より、ゲーム内イベント「Great Yell for Dreamers！」を開催中です。

本イベントは各キャラクターごとに開催されるチャプター期間が対象となる「チャプターイベントPランキング」と、イベント期間全体が対象となる「総合イベントPランキング」が開催されるイベント形式「ワールドリンクイベント」での開催となります。

本イベントでは、各チャプターごとに「サポートユニット」を編成することができます。「サポートユニット」には、各チャプターキャラクターのユニットメンバー（サブユニットが一致する「バーチャル・シンガー」のメンバーも含む）のみ編成することができ、編成することで獲得イベントPにボーナスが発生します。

※「鏡音リン」「鏡音レン」のチャプターでは、すべてのバーチャル・シンガーが対象です。

期間中に「ひとりでライブ」「みんなでライブ」「チャレンジライブ」「ランクマッチ」をプレイするとスコアに応じて、「マイセカイ」では採取で消費したスタミナに応じて、イベントPと各チャプターごとに対応するチャプターバッジを獲得できます。

チャプターバッジはイベントチャプター交換所より、各チャプターごとにチャプターキャラの想いの小瓶やメモリアなどのアイテム、ワールドバッジと交換できます。

ワールドバッジはイベント総合交換所より、「想いの純結晶」などのアイテムと交換できます。

＜各チャプター開催期間＞

チャプター1（花里みのり）：5月17日（日）20:00 ～ 5月19日（火）19:59

チャプター2（鏡音リン）：5月19日（火）20:00 ～ 5月21日（木）19:59

チャプター3（日野森志歩）：5月21日（木）20:00 ～ 5月23日（土）19:59

チャプター4（白石杏）：5月23日（土）20:00 ～ 5月25日（月）19:59

チャプター5（鏡音レン）：5月25日（月）20:00 ～ 5月27日（水）19:59

チャプター6（天馬司）：5月27日（水）20:00 ～ 5月29日（金）19:59

■「Vie for the Titleガチャ」開催！

開催期間：2026年5月17日（日）12:00～5月31日（日）11:59

5月17日（日）より、6人の新メンバーが出現する「Vie for the Titleガチャ」を開催中です。

新メンバーは同レアリティ内の他のメンバーよりも出現率が高くなっており、初めて獲得する一部の★4メンバーには、「ライブ衣装」が付きます。「ライブ衣装」を獲得することで、他の着用可能キャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能になります。

なお「ヘアスタイル」は、ヘアスタイル付きメンバーのマスターランクを2にすることで解放されます。

＜「Vie for the Titleガチャ」新メンバー＞

・★4[まねっこダンシング♪] 鏡音リン

ライブ衣装付き：[衣装名：Sunny Dancer]

・★4[きらめきは重なって] 鏡音レン

ライブ衣装付き：[衣装名：Serenity Dancer]

・★4[想いと熱を込めて] 日野森志歩

ライブ衣装付き：[衣装名：Lively Dancer]

・★4[熱血コーチング！？] 花里みのり

ライブ衣装付き：[衣装名：Marvelous Dancer]

・★4[かつての躓き] 白石杏

ライブ衣装付き：[衣装名：Valor Dancer]

・★4[まっすぐな演説] 天馬司

ライブ衣装付き：[衣装名：Witty Dancer]

※他の着用可能キャラクターの「ライブ衣装」は、一部デザインやアクセサリの有無が異なることがあります。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■「サヨナラ天国また来て地獄」「ロストアンブレラ」に、新たなリズムゲーム音源を追加！

「サヨナラ天国また来て地獄」（作詞・作曲：john）に、天馬司（CV. 廣瀬大介）が歌唱するアナザーボーカルver.を、「ロストアンブレラ」（作詞・作曲：稲葉曇）に、朝比奈まふゆ（CV. 田辺留依）と東雲絵名（CV. 鈴木みのり）が歌唱する2種類のアナザーボーカルver.を追加いたしました。

アナザーボーカルver.は、「アナザーボーカルショップ」で「ボーカルカード」と交換することで入手が可能です。

■「モザイクロール (Reloaded)」オリジナル2DMV追加！

「モザイクロール (Reloaded)」（作詞・作曲：DECO*27）セカイver.のオリジナル2DMVをゲーム内に追加いたしました。

2DMVは、「MV視聴」のメンバー確認画面や、ライブの最終確認画面より「2DMV」を選択していただくことでお楽しみいただけます。

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考：『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称：プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710(https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710)

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai)

配信開始日：配信中（2020年9月30日（水）配信）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：リズム&アドベンチャー

メーカー：セガ/ Colorful Palette

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp

公式X（Twitter）：https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記：(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

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