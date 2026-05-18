集まれ、ココイチファン！ココイチの公式ファンコミュニティサイト「ココイチパレット」を5月18日に開設

株式会社壱番屋

株式会社壱番屋（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長 葛原 守）は、ココイチファンの皆様が交流できる場として、ココイチ公式ファンコミュニティサイト「ココイチパレット」を本日2026年5月18日（月）に開設いたしました。

＜ココイチパレット：https://community-ichibanya.com/ ＞

「ココイチパレット」は、ココイチファンの皆様がそれぞれの“好き”や“こだわり”を共有できるコミュニティサイトです。カレーの辛さやライス量、トッピングなどを組み合わせて、12億通り以上のカスタマイズを楽しめるココイチのカレーを “色を重ねていくパレット”になぞらえ、「ココイチパレット」と名付けました。

ココイチでは、公式ホームページや各種SNSの公式アカウントを通じて情報を発信してきました。今後は、これまで以上にココイチファンの方々とつながりを深めていきたい、ファンの方同士がつながることで好きを広げ、もっとココイチを楽しんでいただきたいという思いから開設いたしました。

■「好き！」がもっと広がるコンテンツ

ココイチの好きなところや思い出などを気軽に語りあえる掲示板「CoCoトーク」や、自分の一押しカスタマイズを紹介できる「マイベストカレー」、日記のように食べたメニューを紹介できる「今日のココイチ」といった写真投稿機能をご用意いたしました。他のココイチファンの方々と交流する中で、新たなココイチの楽しみ方が見つかるかもしれません。そんなちょっとしたワクワクを、気軽に・自由に・みんなで楽しめる場所としてご利用いただけます。

また今後、新商品の感想募集やファン投票などの企画も実施いたします。

■ランクに応じて特典がもらえる「ココイチパレットポイント」

写真投稿などファンサイトで活動いただくことで「ココイチパレットポイント」がたまります。ポイント数に応じて「SPOON RANK（スプーンランク）」がアップし、ランクごとの特典を受け取ることができます。上位ランク者限定のコンテンツ配信やファンイベントへの参加応募権利などの特典をご用意しており、今後も随時、企画やコンテンツを充実させてまいります。

＜ファンサイト概要＞

●サイト名：「ココイチパレット」

●URL：https://community-ichibanya.com/

●開設日：2026年5月18日（月）10:00

●利用方法：上記URLから会員登録後、各コンテンツへの投稿・いいね・コメント機能をご利用いただけます。

■壱番屋 会社概要

社 名：株式会社壱番屋

設 立：1982年7月

本 社：〒491-8601 愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号

代表者：代表取締役社長 葛原 守

事業内容：カレー専門店「カレーハウス CoCo壱番屋」の店舗運営及びフランチャイズ展開、その他の飲食事業など

公式HP：https://www.ichibanya.co.jp/comp/