『転生したらスライムだった件』コミカライズ版の最新32巻が6月9日発売！　アニメイト限定の「描き下ろしビッグアクリルスタンド」を販売するほか、フェアの開催も!!

株式会社アニメイトホールディングス△32巻特装版付属「フルカラー版小冊子」表紙イラスト

株式会社アニメイトは、『転生したらスライムだった件』コミカライズ版の最新32巻が2026年6月9日に発売されることを記念して、完全受注生産アイテム「描き下ろしビッグアクリルスタンド」を販売いたします。

本商品は、2026年6月5日～7月5日までの期間中、全国アニメイト・アニメイト通販にて対象書籍いずれかのご購入でお申込みいただけます。通常版・特装版はもちろん、アクリルキーホルダーが付属する「アニメイトセット」も含まれます。リムルの描き下ろしイラストを使用したここでしか手に入らない豪華アイテムなので、ぜひお見逃しなく！

さらに、全国アニメイト・アニメイト通販では、「『転生したらスライムだった件』32巻発売記念フェア」を2026年6月5日～7月5日まで開催。対象の書籍を1冊ご購入毎に、特典「複製サイン入りB6サイズ複製原画風ボード（全5種）」を1枚プレゼントいたします。あわせてチェックしてみてください！

■商品情報

『転生したらスライムだった件』32巻

発売日：2026年6月9日

価格：

特装版 アニメイトセット 3,190円（税込）

通常版 アニメイトセット 1,782円（税込）

特装版 2,200円（税込）

通常版 792円（税込）

特装版仕様：原初の黄、原初の紫、原初の白の3人が揃う第133話「悪魔の囁き」のフルカラー版小冊子付き

アニメイトセット仕様：アクリルキーホルダー付き

△32巻特装版書影△32巻通常版書影△アニメイトセットアイテム：アクリルキーホルダー

■完全受注生産アニメイトセット情報

期間中、対象書籍をいずれか1冊ご購入時に【描き下ろしビッグアクリルスタンド（キャラクター：リムル）】をお申込みいただけます。

受注期間：2026年6月5日～7月5日

価格：7,700円（税込）＋対象書籍代（登録住所までの送料を含みます）

対象書籍：

『転生したらスライムだった件』32巻 特装版・通常版（アニメイトセット含む）

■フェア情報

△特典：複製サイン入りB6サイズ複製原画風ボード（全5種）

『転生したらスライムだった件』32巻発売記念フェア

開催期間：2026年6月5日～7月5日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、対象の書籍を1冊ご購入毎に、特典を1枚プレゼントいたします。

特典内容：複製サイン入りB6サイズ複製原画風ボード（全5種）

※特典はお選びいただけません。

対象書籍：

・『転生したらスライムだった件』1～32巻（特装版含む）

・『転スラ日記 転生したらスライムだった件』1～7巻

・『転生したらスライムだった件 クレイマンREVENGE』1～8巻

・『転生したらスライムだった件 異聞 ～魔国暮らしのトリニティ～』1～13巻

・『転生したらスライムだった件 番外編 ～とある休暇の過ごし方～』1～4巻

・『転生したらスライムだった件 美食伝～ペコとリムルの料理手帖～』1～6巻

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)伏瀬・川上泰樹／講談社

■関連URL

完全受注生産アイテム「ビッグアクリルスタンド」購入用シリアル付き アニメイト通販商品ページ

特装版 アニメイトセット(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3474813/)

通常版 アニメイトセット(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3474812/)

特装版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3474811/)

通常版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3474810/)

『転生したらスライムだった件』32巻 アニメイト通販商品ページ

特装版 アニメイトセット(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3455534/)

通常版 アニメイトセット(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3455533/)

特装版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3441043/)

通常版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3368141/)

『転生したらスライムだった件』32巻発売記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115332)

『転生したらスライムだった件』ポータルサイト(https://www.ten-sura.com/)

■『転生したらスライムだった件』とは

小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始された異世界ファンタジー作品。

通り魔に刺されて死んだサラリーマンが、異世界でスライムとして転生し、仲間を増やしながら大冒険を繰り広げる物語。コミカライズやアニメ化などさまざまなメディアミックスが展開されており、関連書籍を含めたシリーズ累計発行部数は全世界で5,600万部を突破している大人気シリーズです。