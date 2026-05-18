GANNI × Melissaとの限定フットウェアコレクションを発売

Seiya Nakamura 2.24株式会社

この度、コペンハーゲンを拠点とするデンマークのファッションブランドGANNIは、ブラジル・サンパウロのフットウェアブランドMelissaとの限定フットウェアコレクションを5月18日(月)よりMelissa及びGANNI公式オンラインストアで発売を開始し、国内では渋谷PARCO、心斎橋PARCO をはじめ、全国の取扱店舗にて順次販売をいたします。

本コレクションでは、MelissaのアイコニックなジェリーシューズをGANNIの視点で再解釈。Melissa Thong Kitten HeelとMelissa Flip Flop Slimの2型を展開し、鮮やかなカラーやレオパード柄などのバリエーションで登場します。コペンハーゲンの夏の自由で開放的なムードを背景に、両ブランドのアイデンティティと遊び心あふれるクリエイティビティ、そしてMelissaの革新的な素材使いとGANNIのファッションフォワードな感性が融合した、夏のスタイルを彩るコレクションとなっております。

画像ダウンロード: https://wetransfer.com(https://wetransfer.com/downloads/2883c0cd153c2795bba514f1dc5f893120260514051333/f53564?t_lsid=def11a14-fd6c-44eb-8192-55a4928f04a5&t_network=link&t_rid=YXV0aDB8VHJhbnNmZXJ8cWQ2dnRwMGE3NXZnZXo=&t_s=download_link&t_ts=1778735613)

＜GANNI × Melissa商品詳細＞

商品名：Melissa Thong Kitten Heel

カラー：Demitasse / Black / Racing Red / Scuba Blue

価格：\40,150 (税込み)

商品名：Melissa Flip Flop

カラー：Demitasse / Black / Racing Red / Scuba Blue

価格：\19,580 (税込み)

商品名：Melissa Flip Flop

カラー：Demitasse / Black / Racing Red / Scuba Blue

価格：\19,580 (税込み)

＜GANNI × Melissa 公式オンラインサイト＞ ※国内店舗では順次発売いたします。

Melissa：shopmelissa.com(https://www.shopmelissa.com)

GANNI：ganni.com/us/home (https://www.ganni.com/ja-jp/home)

ABOUT Melissa

Melissaは、1979年にGrendeneグループによって誕生し、ファッション、アート、デザインを結びつけることを目的として創設されました。フレンチ・リビエラの漁師の靴から着想を得た「Melissa Aranha」は、ブランド初のモデルとして多くの人々を魅了し、ブランド成功のきっかけとなりました。現在、Melissaは60カ国以上で展開されています。ブランドは独創的なデザインで革新を続けており、ファッション界の著名なアイコンである Jean Paul Gaultier、Marc Jacobs、Y/Project、Comme des Garçons、Karl Lagerfeld、Vivienne Westwood などとコラボレーションしてきました。また、建築家の Zaha Hadid やデザイナーの Campana Brothers など、デザイン界の人物とも協働しています。

ABOUT GANNI

コペンハーゲンを拠点とし、クリエイティブ・ディレクターの Ditte Reffstrup(ディッテ・レフストラップ)と創業者の Nicolaj Reffstrup (ニコライ・レフストラップ) の夫妻によって経営され GANNIは、個性とコントラストに溢れたスカンジ 2.0のスタイル センスで、近年飛躍的な発展を遂げています。 GANNIが大切にしているのは、自分たちの服を着るコミュニティが、より自信 を持ち、何でもできると感じてもらえるようにすること。GANNIは、コペンハーゲン、ロンドン、パリ、ニューヨーク、上海にオフィ スを構え、600以上の世界有数のデパートメントストアやセレクトショップ、ヨーロッパ、アメリカ、アジアに 40以上の直営店を 展開しています。またGANNI.com(https://www.ganni.com/en-jp/home)は、オーストラリア、カナダ、韓国を含む35カ国に配送しています。

GANNIはBコープ認定企業であり、最も責任ある企業を目指しています。日々より良い行動をとることは道徳的義務であると 考え、 GANNIのカーボン・インセット・スキームの一環として、サプライチェーンと協力して排出量の削減に取り組んでいま す。同ブランドは、その進捗状況を公に共有するため、毎年レスポンシビリティ・レポートを発行、2027年までに炭素排出量を 50%削減することを約束しています。認証された革新的なファブリックを選択する GANNIは、ブランドの継続的な努力の一環 として、将来、認証されたリサイクル、オーガニック、またより低環境負荷のファブリックで作られたコレクションを100%持つこ とを約束しています。2023年末以降、 GANNIはRTWシューズとアクセサリーのコレクションからバージンレザーを全廃すると いう目標を達成しました。 GANNIは現在、ティア1のサプライヤーと下請け業者について100%の製品トレーサビリティを確保 しており、2025年までにGANNIの全サプライチェーンで可視化を達成することを目指しています。

Instagram: @ganni(https://www.instagram.com/ganni/) / Website: https://www.ganni.com / 公式LINE: https://line.me/R/ti/p/70KpHFz