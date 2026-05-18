株式会社KohMori 組織変更のお知らせ

株式会社KohMori

2026年3月2日、株式会社KohMori(https://kohmori.co.jp/)（本社：東京都品川区、代表：好田盛也）は、合同会社から株式会社へ組織変更したことをお知らせします。

スポーツ支援事業・不動産関連事業・リフォーム事業をはじめとする各事業の拡大局面を迎えるにあたり、対外的な信用力の向上と経営基盤の強化を目的として組織変更を実施いたしました。今後もステークホルダーの皆様と誠実に向き合いながら、事業の成長に努めてまいります。



◆組織変更の概要

・変更前：合同会社KohMori

・変更後：株式会社KohMori

・変更日：2026年3月2日

・目的：対外的な信用力の向上及び経営基盤の強化



◆株式会社KohMori概要

・主要事業：スポーツ支援事業、リフォーム事業、不動産管理・運用事業、不動産仲介事業、保険代理店事業、宿泊事業、人材紹介事業

・所在地：東京都品川区西品川一丁目4-10 センチュリービル101号室

・サービスサイト

‐ 公式HP：https://kohmori.co.jp/

- リフォーム事業「もとのくらし」サイト：https://motonokurashi.com/

- 中古品防具販売「Second Down」サイト：https://seconddown.stores.jp/

・本件に関するお問い合わせ先：contact@kohmori.co.jp



なお、組織変更後も既存の契約・取引関係に変更はございません。

引き続き変わらぬお付き合いを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。