個人保険の先にある、法人マーケットへ──HELLO base代表 渡邉一史、マイクラーク法人マーケットスクール2026に講師登壇

株式会社HELLO base

個人保険市場が成熟する中で、保険募集人・FPの多くが法人マーケットへのシフトに関心を寄せています。しかし「個人保険の延長線上で法人も売れる」という誤解のまま経営者へアプローチし、商談が進まず撤退するケースが後を絶ちません。そこで、株式会社HELLO base（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：渡邉一史）は、株式会社MyClerk（マイクラーク）（本社：宮城県仙台市、代表取締役：北川英之）が2026年6月に開講する「マイクラーク法人マーケットスクール2026」に、代表取締役・渡邉一史が「財務知識・提案設計」パートの講師として登壇することをお知らせします。

法人マーケットは「商品知識」では勝てない──個人FPが直面する壁

中小企業の経営者は、事業承継・役員退職金・福利厚生・事業保障など、個人とは全く異なる経営課題を抱えています。これらの課題に対して、自己流のアプローチで保険商品を提案しても、経営者の信頼を得ることは困難です。 法人保険営業で求められるのは、第一に「経営者の財務状況を読み解く力」、第二に「経営課題から逆算して保険を位置づける提案設計力」、そして第三に「商品そのものを経営者の文脈に翻訳する実務力」です。これら3領域を同時に磨ける学習機会は、FP業界において極めて限られているのが現状です。

3名の専門家が教える、実践型カリキュラム

「マイクラーク法人マーケットスクール2026」は、法人マーケット攻略の3大要素である「マーケット開拓・提携先開拓」「財務知識・提案設計」「保険提案実務」を、それぞれの領域で成果を出している3名の講師が分担して教える構成です。

講師陣と担当領域

北川 英之

株式会社MyClerk（マイクラーク）代表取締役

マーケット開拓・提携先開拓パートを担当し、法人マーケットへの入り方、士業との提携設計、セミナー集客の実践手法などを扱います。

渡邉 一史

株式会社HELLO base代表取締役

財務知識・提案設計パートを担当し、財務諸表の読み解き方、事業保障対策、役員退職金提案、福利厚生提案まで、経営課題から逆算した提案設計の全体像を扱います。



淺田 孝

株式会社ライフメトリクス 執行役員 本部長

保険提案実務パートを担当し、法人保険の提案手法、損金型保険の解体アプローチ、養老保険・変額保険の活用、商品選定のポイントなど、実務で差がつく具体的な提案スキルを扱います。

カリキュラム構成（全6回）

第 1 回：今年こそ法人へ マーケットチェンジ7Step／財務諸表の基本を極める／法人保険提案手法 キホン解説

第 2 回：法人へのアプローチ タイミングと事前準備／保険募集人の目線でどう財務諸表を読み解くのか？／全損保険攻略 解体ノウハウ公開

第 3 回：士業開拓・提携先開拓 実践手法／事業保障対策を極める（前編）／損金保険を終身保険へ 見直し提案手法

第 4 回：頼られるFPへ キラーパートナーを探せ／事業保障対策を極める（後編）＆ロールプレイング／福利厚生がチャンス 養老・変額保険の提案手法

第 5 回：経営者向けセミナー・士業コラボセミナーを開催する！／役員退職金提案を極める／提案事例に学ぶ 実践ケーススタディ

第 6 回：法人開拓手法大全集／福利厚生提案を極める＆総まとめ／役員退職金 一時払い・終身保険 徹底解説

【緊急開催】マイクラーク法人マーケットスクール2026 募集説明会の追加日程が決定

本スクールの詳細や、法人マーケット攻略のヒントをお伝えする「募集説明会」を開催しております。好評につき、5月21日（木）の追加開催が決定いたしました。

募集説明会お申込み（参加無料） :https://myclerk.net/seminar/support/20283

代表者コメント

株式会社HELLO base 代表取締役 渡邉一史

「法人マーケットは、商品知識だけでは絶対に勝てません。経営者の財務状況を読み解く力こそが、信頼の入口です。私が財務コンサルティングで中小企業を支援してきた中で最も強く感じてきたこの確信を、全6回のカリキュラムに余すことなく注ぎ込みます。個人保険で積み上げた実績を、法人マーケットで次のステージへ押し上げたいFPの方に、ぜひ参加いただきたいスクールです。」

スクール概要

スクール名：マイクラーク法人マーケットスクール2026

開講時期：2026年6月上旬～2ヶ月間

コース構成：全体講座 全6回（13:00～17:00、オンライン開催）＋グループコンサル 全5回（60分、オンライン開催）

料金： ・実践コース（定員30名）：348,000円（税別）

※リアルタイム受講・アーカイブ視聴・グループコンサル・チャットサポート無制限・各種特典付き7 ・動画視聴コース（定員無制限）：98,000円（税別）

※アーカイブ録画視聴のみ

講師：北川英之（株式会社MyClerk代表取締役）／渡邉一史（HELLO base代表取締役）／淺田 孝

（株式会社ライフメトリクス 執行役員 本部長）

主催：株式会社MyClerk(マイクラーク）

本スクールへのエントリーはこちら

マイクラーク法人マーケットスクール2026のお申込みは、下記よりお申込みください。

お申込みはこちらから :https://forms.gle/DzdiZcF3zMqNjRgTA

会社概要

株式会社MyClerk(マイクラーク）（本スクール主催）

会社名：株式会社MyClerk(マイクラーク）

設立：2020年3月4日

代表者：代表取締役 北川英之

所在地：宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-3 東口鳳月ビル2F

事業内容：保険業界専門リモートアシスタントサービス「マイクラーク」の運営、スクール事業、コンサル事業、FP素材ダウンロードサイト運営、FP系スライド販売

URL：https://myclerk.net/

株式会社HELLO base（渡邉が代表取締役）

会社名：株式会社HELLO base

代表者：代表取締役 渡邉一史

所在地：愛知県名古屋市 事業内容：法人保険募集人向けの研修・コンテンツ提供、経営コンサルティング、財務健康診断、オンラインサロン運営

URL：https://hokesuku.com

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お問合せ先

株式会社HELLObase

info@hellobase.jp