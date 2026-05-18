【6月2日(火)19:30～渋谷開催】営業を“気合”から“科学”へ――渋谷で経営者限定「営業DXの正解」会食、売れ続ける組織づくりを公開！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年6月2日(火)19:30～SCORE X 岡田氏・CenternationaL 亀坂代表のコラボで、営業DXの実戦知を共有する経営者・営業責任者向け会食イベントを開催すると発表した。

2026年6月2日(火)19:30～営業DXの「正解」と、仕組み化への泥臭い本音を語らう夜

【6月2日(火)19:30~】営業を「気合」から「科学」へ。売れ続ける組織の創り方。 ～トップ営業マンの思考をどう移植するか。営業DXの「正解」と、仕組み化への泥臭い本音を語らう夜～/主催:岡田 康平(SCORE X) & 亀坂 しおり(CenternationaL)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4993826/view

ツール導入で終わらせないための組織文化と仕組み作り

労働人口の減少で営業人材の確保が難航する中、多くの現場では「背中を見て覚える」という属人化が根強く、ノウハウのブラックボックス化が組織成長の妨げとなっています。また、DXツールの導入が進む一方で、活用が伴わず形骸化しているケースも少なくありません。こうした背景を踏まえ、本イベントでは「トップ営業マンへの過度な依存」や「新人の戦力化の遅れ」といった共通課題に対し、最新の営業DXツール『SCORE X』の活用事例を交えながら、営業プロセスを科学的に解析し、再現性のある組織を構築するための具体的なノウハウを公開いたします。単なるツールの利便性紹介に留まらず、いかにして組織文化をアップデートし、個人のスキルに依存しない “売れ続ける仕組み” を定着させるか。経営資産としての営業組織作りを追求するための実戦知を、体系的に学べる機会として提供いたします。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年6月2日(火) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上 (個人事業主・士業NG)

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯10,000円（事前決済）

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯11,000円（当日事前決済）

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4993826/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金はできませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

株式会社SCORE X 岡田 康平

株式会社SCORE X 岡田 康平

早稲田大学を卒業後、第2創業期のコアメンバーとしてSCORE Xに参画。 大学時代はラクロス競技に打ち込み、2度の日本一達成に加え、日本代表としても活躍。スポーツの第一線で培った「目標達成への圧倒的なコミットメント」をビジネスの場でも発揮し、営業部門においてトップの成績を収めている。 持ち前の情熱と誠実な人柄により、多くのクライアントから厚い信頼を獲得。多種多様な業界の経営者様との強固で幅広いネットワークを有しており、単なるサービスの提供にとどまらず、お客様の事業成長を多角的にサポートしている。

合同会社CenternationaL 代表 亀坂 しおり

ビジネスマッチングやコンサルティングを通じ、企業の成長を支援。日本国内の経営層と広範なネットワークを持ち、新たなビジネス創出や国際的な視点での機会提供に注力している。自身の影響で新たなビジネスが生まれることを理念とし、企業や個人の可能性を最大限に引き出すことを目指す。

合同会社CenternationaL 代表 亀坂 しおり

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/