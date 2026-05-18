【武蔵野大学】学生が制作した映画『トイピアノ』が「澁谷インディペンデント・フィルム・フェスティバル2026」中編映画部門で優秀賞を受賞

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学（法人：東京都江東区、学長：小西 聖子）の発展FS「映像制作表現プログラム（応用）」（担当：小谷 忠典客員教授）において学生８名（３年生３名、４年生５名）※が制作した作品『トイピアノ』が、「澁谷インディペンデント・フィルム・フェスティバル2026（SIFF2026）」中編映画部門にて優秀賞を受賞しました。※学年は制作当時（令和７年度時点）

4月29日に実施された上映会・舞台挨拶の様子

『トイピアノ』（2025年／43分15秒）は、乗り越えられない過去や痛みを抱えて生きる人へ、音楽がもたらすささやかな再生を描いた作品です。主演の倉嶋かれんさん（東宝芸能株式会社）を中心とした俳優陣の演技や繊細なアイディアが評価され、今回の受賞につながりました。

撮影の様子

発展FS「映像制作表現プログラム」は、平成29年（2017年）から続く全学科横断型の授業であり、映画監督でもある小谷 忠典客員教授の指導のもと、映像制作の基礎から実践までを通年で学びます。「映像制作表現プログラム（応用）」は、前年度に「映像制作表現プログラム（基礎）」を履修し、単位を修得した学生を対象としているため、学生が映像制作に取り組むのは二度目となります。

本プログラムでは過去に『万年幻想曲』が、第34回東京学生映画祭で観客賞（2022年）、『きりんはラジオを聴く』が、高円寺国際学生映画祭（2025年）で優秀作品賞を受賞。今回は、学生８名（日本文学文化学科７名、グローバルコミュニケーション学科１名）が学科横断で制作に取り組み、企画・撮影・照明・録音など、それぞれの役割を担いながら作品を完成させました。

なお、本フェスティバルは、若手才能の発掘とインディペンデント映画の魅力発信を目的として開催されている映画祭です。第３回となる今回は、短編・中編・長編・アニメーション・U22の５部門に計270作品の応募があり、その中から16作品が優秀作品として選出されました。

【作品概要】

【あらすじ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/370_1_786818efa04afc4bc76fe09ba99a2db0.jpg?v=202605181151 ]

娘を失い、心を閉ざした会社員の藤戸奈都は、アルバイトとして入社してきた高橋綾子と出会う。不慣れな仕事を懸命にこなす綾子に給湯室の場所を聞かれたことがきっかけで、二人の距離は縮まる。そんな時、奈都は道端で古びたトイピアノを拾う。それは奈都が子どもの頃に大切にしていたものだった。乗り越えられない過去の痛みを抱えて生きる奈都と綾子を再生へと導く、音楽がもたらすささやかな物語。

【コメント】

■小谷 忠典 客員教授

なにかを作らずにはいられないひとがいます。この授業ではそのようなひとたちが集まってきます。なにかを作らずにはいられないひとは、すぐ側のだれかや、あるいはこの世界の悲しみや喜びに「無関心ではいられないひと」なのではないかと思います。本学には映画学科はありませんが、映画的思考が彼らの未来に何らかの役に立てば幸いです。

■文学部日本文学文化学科４年生 深沢 桃代さん（監督）

本作は、コロナ禍での実感をもとに制作を始めました。それは、音楽はいつでもそばにいて、不安な気持ちを軽くしてくれるということです。撮影を通して、その想いを全員で形にしていき、さらに深みが増した作品へと昇華することができました。私にとってかけがえのない経験となり、このような素晴らしい映画祭で受賞できたこと、大変嬉しく思います。本作に携わった全ての人に、心より感謝申し上げます。

【武蔵野大学について】

武蔵野大学有明キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、14大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

【関連リンク】

■第3回「澁谷インディペンデント・フィルム・フェスティバル」：https://g-film.net/iff/shibuya/

■発展FS「映像制作表現プログラム（応用）」で制作した映画「万年幻想曲」が東京学生映画祭に入選： https://www.musashino-u.ac.jp/news/detail/20230821-1899.html

■フィールド・スタディーズ（FS）：https://www.musashino-u.ac.jp/basic/initial/fs/