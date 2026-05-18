【夏季限定】今年の夏は、“パチパチ冷感”にハマる。ラフィネ『爽快！シャーベットヘッド＆ネック』6月1日より開催

株式会社ボディワークホールディングス

「人々が心身ともに健康で元気に暮らすことができる社会づくりのための事業」に取り組むラフィネグループの株式会社ボディワークホールディングス（代表取締役：清水秀文、住所：東京都中野区）は、夏季限定『爽快！シャーベットヘッド＆ネック』キャンペーンを、全国のリラクゼーションスペース「ラフィネ」の店舗で、6月1日（月）～9月30日（水）まで開催いたします。

■夏季限定『爽快！シャーベットヘッド＆ネック』キャンペーン概要

開催期間：2026年6月1日（月）～2026年9月30日（水）

コース料金：20分 2,990円（税込）

実施ブランド：ラフィネ / ラフィネプリュス / プチラフィネ

URL ：https://www.bodywork.co.jp/news/campaign/rfsummer2026/

■昨年ご好評いただいた夏季限定キャンペーンが、今年はさらに爽快感をアップして登場！

昨年のキャンペーンでは、

「頭や首肩がすっきりした」…78.3%

「リラックスすることができた」…50.7%

「好きな香りだった」…46.6%

と、多くのお客様からご好評をいただきました。

今年の夏季限定キャンペーンでは、毎年人気のウォータージェルに加え、新たに“パチパチ弾ける冷感”が特徴の「シャーベット化粧水」が登場！

ラベンダー＆オレンジピールが香るウォータージェルが、夏のリラックスタイムを演出します。さらに、プラセンタエキス・グルタチオン配合で、うるおいとハリのある健やかな肌へ導きます。

今年は、新感覚の爽快アイテムが加わり、より心地よい夏のリフレッシュケアをお楽しみいただけます。

夏の疲れをしっかり癒やすおすすめセットコース

コースを組み合わせることでリラックス感がさらに高まり、より満足度の高い施術をお楽しみいただけます。「夏の疲れをしっかりリフレッシュしたい方」や、「いつもより贅沢にリラックスしたい方」におすすめのセットコースです。

■60分セットコース

爽快！シャーベットヘッド＆ネック20分

＋ボディケアまたはリフレクソロジー40分

通常7,590円⇒7,190円【400円OFF】

■80分セットコース

爽快！シャーベットヘッド＆ネック20分

＋ボディケアまたはリフレクソロジー60分

通常9,890円⇒9,290円【600円OFF】

※一部ラフィネ店舗は価格が異なりますおうちでラフィネ気分♪ひんやり夏の疲れをほどくご褒美時間を

「爽快！シャーベットヘッド＆ネック」で使用するシャーベット化粧水は、パチパチ弾ける冷感で、ほてったお肌をひんやりクールダウン。

施術では首に使用しますが、クール成分や精油は入っていない為、お顔にもご使用いただけます。

公式通販「ラフィネマルシェ」にて

6月1日(月)より販売いたします！

▼詳しくは公式通販ラフィネマルシェにて

https://raffine-marche.com/

ラフィネ姉妹ブランドでも、夏限定キャンペーンを開催！『脚かるっ！リセット』のご紹介

ラフィネの姉妹ブランド「整体ナチュラルボディ」では、夏季限定キャンペーン『脚かるっ！リセット』を開催いたします。

冷房や暑さによる脚の重だるさ、たくさん歩いた日の疲れが気になる方におすすめのコースです。

ファイテンのパワーテープを貼り、フット整体の施術と組み合わせることで、下半身全体へアプローチ。

夏の疲れを心地よくリフレッシュします。

▼詳しくはキャンペーン紹介ページをご覧ください。

https://www.bodywork.co.jp/news/campaign/nbsummer2026/

開催期間：2026年6月1日（月）～2026年9月30日（水） コース料金：30分 4,250円（税込）■おうちでできる、夏の簡単セルフケア特集♪

夏の強い日差しや冷房による冷え、暑さによるだるさで、首・肩・目まわりに疲れを感じていませんか？ご自宅で簡単にできるセルフケアをご紹介します。ぜひ毎日のリフレッシュ時間にお試しください。

【夏の日差しで疲れた目に】

夏の強い日差しは、目や首まわりの疲れにつながることも。

・両手をこすり合わせて少し温める

・温めた手をカップ状にして両目を覆う

→ 1～2分ほど目を休めることで、リラックスタイムにもおすすめです。

【冷たい炭酸水のペットボトルを使ってケア】

暑さでほてった首・肩まわりのリフレッシュに。

・冷やしたペットボトルを使用

・首の付け根や肩にやさしく当てる

・転がすように動かしてほぐす

→ ひんやり感で気分もすっきり。夏にぴったりのセルフケアです。

ぜひ、ご自宅でも夏のリフレッシュ習慣として取り入れてみてください。

■会社概要

設立：1987年2月18日 本社所在地 ：東京都中野区東中野2-22-23 ラフィネグループ本社ビル 代表者 ：代表取締役 清水秀文株式会社ボディワークホールディングス

「会社を取り巻く総ての方々との共存共栄を大切にし新しい価値を創造します」 を経営理念とし、「人々が心身ともに健康で元気に暮らすことができる社会づくりのための事業」に取り組んでいます。