【ダウンロード無料】PLACOLE＆DRESSYオリジナル 『顔合わせのしおり』に5月の新デザイン3種追加！名前やプロフィールを誰でもカスタマイズ可能！

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、PLACOLE＆DRESSYオリジナル制作の 『顔合わせのしおり』のデザインを新たに3種制作・公開いたしました。

『顔合わせのしおり』に5月の新デザイン3種追加！

無料でダウンロードできるPLACOLE＆DRESSYオリジナルデザインの『顔合わせのしおり』は、現在約50種類！毎月デザインを増やし、おふたりにぴったりな顔合わせのしおりテンプレートをご提案しています。おふたりのイメージに合った『顔合わせのしおり』は多くの新郎新婦に好評いただいているサービスです。今回5月は新しく3種類のテンプレートをご用意！PLACOLE＆DRESSYオリジナルデザインの顔合わせのしおりテンプレートの中から、おふたりらしいデザインを選んでみてくださいね。

パンダデザイン

【無料】ダウンロードはこちら :https://dressy.pla-cole.wedding/original-kaoawasenoshiori/2/

可愛らしいパンダを新郎新婦が抱っこするナチュラルでかわいいデザインで、一年中お使いいただけます。

ファーストバイトデザイン

笑顔あふれる「ファーストバイト」の瞬間を、ぎゅっと閉じ込めたようなデザイン。ケーキを食べさせ合うおふたりの姿が、これから始まる幸せな毎日をやさしく彩ります。

バーガーデザイン

アメリカンダイナーをモチーフにした、遊び心たっぷりのポップなデザイン。ハンバーガーを仲良く頬張るカップルの姿が、見ているだけで楽しい気分にしてくれます。

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

今月のカバーモデル

■5月号表紙

カバーモデル：俳優 葵わかな

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202605-placoledressy/

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896