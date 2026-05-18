赤ねぎ・サツマイモの定植にチャレンジ　伊勢崎市「みんなの畑」で農業体験　5月30日（土）〔群馬〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム群馬（本部：高崎市中大類町、理事長：大平真紀子）が参加する群馬産直協議会「めぐるんま」は5月30日（土）10時から、伊勢崎市境下武士の「みんなの畑」で農業体験会を開催します。利用者家族が自然と触れ合い、植え付けから収穫までを体験する連続企画の初回です。畑の管理は、群馬産直協議会「めぐるんま」の一員である利根川生産者グループ（伊勢崎市、倉林勝代表）が協力します。

利用者家族70人が生産者と交流

体験会は、赤ねぎをメインに育てる「ねぎねぎコース」の初回です。11月の収穫を目指し、利用者家族約70人が赤ねぎとサツマイモの苗を植え付けます。6月には草取りとジャガイモ掘り、11月には赤ねぎの収穫と焼きねぎ、焼き芋の試食を予定します。参加者は畑の手入れも体験することで、食べ物が育つ過程に必要な工程を知り、子どもたちへの食育につなげます。

▲赤ねぎの植え付け▲サツマイモ苗を手に（ともに2025年5月開催時）

イベントは、利用者が食べものの作り手と交流し、産地や商品への理解、共感を広げる機会です。野菜を育てる喜びとともに農業の大変さを体感し、生産者へ直接、感謝の思いを伝えます。

「みんなの畑」は、利根川生産者グループが栽培管理して年間の体験企画に備えます。参加者は企画を通して畑を訪れ、継続して野菜の成長を見守ります。

▲草取り終了後の参加者（2025年6月）

みんなの畑deねぎねぎ農業体験（第1回）開催概要

■日時：5月30日（土）10：00～12：00 ※小雨決行・荒天中止

■場所：伊勢崎市境剛志公民館（伊勢崎市境下武士862-3）隣接の「みんなの畑」

※車は、隣接する「境総合運動場駐車場」へ（伊勢崎市境上武士846）

■参加：パルシステム群馬利用者家族 約70人

■内容：赤ねぎ・さつまいもの定植、畑の世話などの農作業

■今後の予定：：6/13（土）・6/20（土）「畑のお世話回」：畑の草取り、

ジャガイモの収穫など

7/11（土）「まめまめコース」第2回：枝豆とトウモロコシの収穫など

11/7（土）「ねぎねぎコース」第2回：赤ねぎ・サツマイモの収穫、試食など

パルシステム群馬は群馬産直協議会「めぐるんま」とともに、子どもたちの心の成長につながる農作業の機会を提供するため、年間を通し体験会を企画します。「ねぎねぎコース」のほか、枝豆をメインに育てる「まめまめコース」も並行して開催しています。

枝豆・トウモロコシの種まきで食育に 伊勢崎市「みんなの畑」で農業体験 4月25日（土）〔群馬〕(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001157.000006976.html)

▲「まめまめコース」第1回での種まき（2026年4月）地域農業・豊かな食文化を次世代につなぐ

群馬産直協議会「めぐるんま」は、パルシステム群馬と県内の3産地「野菜くらぶ（昭和村）」「くらぶち草の会（高崎市）」「利根川生産者グループ（伊勢崎市）」、パルシステム連合会がともに立ち上げた協議会です。設立10周年を迎えた2026年、新たに3団体が正会員として加入しました。

持続可能な農業の発展や生活者の健康的な暮らし、活気ある地域づくりを目指し、群馬の魅力を発信するさまざまな活動をしています。

▲利根川生産者グループの皆さん

策定した「めぐるんま2035ビジョン」のもと、利用者と生産者の交流や地産地消の推進を通じ、相互理解を深めています。

パルシステム群馬はこれからも、生産者と消費者の距離を近づけ、持続可能な食と農を推進します。

生活協同組合パルシステム群馬

所在地：群馬県高崎市中大類町120-11、理事長：大平真紀子

出資金：11.2億円、組合員数：5.1万人、総事業高：61.6億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-gunma.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/