『ムーブスポーツ』ブランドにおけるバレーボール 関 菜々巳選手との新規アドバイザリー契約締結に関して

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：嶋田 剛）は、『ムーブスポーツ』ブランドにおいて、日本を代表するセッターであり、イタリア・セリエA1で活躍する女子バレーボールの関 菜々巳（せき ななみ）選手（所属：ブスト・アルシーツィオ（伊））と、2026年5月よりスポーツウェア、サポーター等に関するアドバイザリー契約を締結いたしました。

関選手は、高校時代には春高バレー（全国高等学校選手権大会）に出場し、高校卒業後に入団した名門・東レアローズでも正セッターとしてチームを牽引。日本代表としても活躍し、2024年からはバレーボールの最高峰リーグであるイタリア・セリエAに挑戦しています。一年目は、世界クラブ選手権をはじめすべてのタイトルを独占した強豪チーム、イモコ・コネリアーノで経験を積み、2025年から所属するブスト・アルシーツィオでは、ミドルを活用した早いトスワークで正セッターとして存在感を見せ、チームの勝利に大きく貢献しています。2026年度も日本代表に選出され、ロサンゼルス五輪でメダル獲得を目指す日本代表チームで司令塔としての活躍が期待される選手です。

機能性と心を高揚させるデザインで、スポーツに関わる人たちの次の一歩を後押しすることをコンセプトとする『ムーブスポーツ』は、関選手の姿勢に共感し、今後スポーツウェア等のサプライを通じて同選手の挑戦をサポートしてまいります。また、関選手のアドバイスを生かした商品開発や、店頭販促などのプロモーションを行い、同選手のイメージを通して、バレーボールの魅力やスポーツの楽しさを広く伝えるとともに、『ムーブスポーツ』ブランドのさらなる価値向上を図ってまいります。

【 関 菜々巳選手 コメント】

「デサントジャパン株式会社様の展開する『ムーブスポーツ』ブランドにパートナーとなっていただいたことを嬉しく思っております。アスリートのために徹底的にデザインされた機能を持つ製品は、正確無比なトスワークを求められる私のポジション（セッター）と目指すところは一緒だと思い、今回契約させていただきました。

アスリートが極限までそのパフォーマンスを発揮できている時こそが、無限に“かっこよく”、“美しい”瞬間だと私は思っており、『ムーブスポーツ』ブランドの製品はまさにその瞬間を演出できるサポーターと思っております。

これから、共に史上最高のパフォーマンスができるよう、志を高く頑張ります。」

【関 菜々巳 選手 プロフィール 】

選手名：関 菜々巳（せき ななみ）

所属先：ブスト・アルシーツィオ

出身地：千葉県

生年月日：1999年6月12日（26歳）

身長：171cm

経歴：ジュニア代表（2016年）

日本代表（2019年～）