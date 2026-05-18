『ムーブスポーツ』ブランドにおけるバレーボール 水町 泰杜選手との新規アドバイザリー契約締結に関して

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：嶋田 剛）は、『ムーブスポーツ』ブランドにおいて、バレーボールとビーチバレーの二刀流で活躍する水町 泰杜（みずまち たいと）選手（所属：ウルフドッグス名古屋／トヨタ自動車ビーチバレーボール部）と、2026年5月よりスポーツウェア、サポーター等に関するアドバイザリー契約を締結いたしました。

水町選手は、中・高・大学とバレーボール強豪校で全国優勝を経験し、大学卒業後の2023年からは、インドアシーズンはSVリーグ・ウルフドッグス名古屋で、夏はトヨタ自動車のビーチバレーボール部でプレーし、バレー界の二刀流選手として活躍しています。いつも明るくバレーボールを楽しむ様子と、小柄ながら常に果敢にチャレンジし、大一番で無類の勝負強さを発揮するプレースタイルは幅広いファン層に支持されています。2025-26シーズンのSVリーグオールスターでは全体1位の100,340票を獲得するなど、実力と人気を兼ね備えた選手です。

機能性と心を高揚させるデザインで、スポーツに関わる人たちの次の一歩を後押しすることをコンセプトとする『ムーブスポーツ』は、水町選手の姿勢に共感し、今後スポーツウェア等のサプライを通じて同選手の活躍をサポートしてまいります。また、水町選手のアドバイスを生かした商品開発や、店頭販促などのプロモーションを行い、同選手のイメージを通して、バレーボールの魅力やスポーツの楽しさを広く伝えるとともに、『ムーブスポーツ』ブランドのさらなる価値向上を図ってまいります。

【 水町 泰杜選手 コメント】

「このたび、デサントジャパン株式会社様の展開する『ムーブスポーツ』ブランドとアドバイザリー契約を締結させていただきました。昔からデサントのウェアが大好きで、いつも着用していたので、『デサント』ブランドから派生した『ムーブスポーツ』で、ビーチバレー、インドアバレーの二刀流のチャレンジができることをとても嬉しく思います。

“カラダ動く。ココロ動く。”のブランドコンセプトを体現できる選手になれるように、これからも日々楽しみながら挑戦していきます。」

【 水町 泰杜選手 プロフィール 】

選手名：水町 泰杜（みずまち たいと）

所属先：ウルフドッグス名古屋／トヨタ自動車ビーチバレーボール部

出身地：熊本県

生年月日：2001年9月7日（24歳）

身長：181cm

経歴：日本代表 （2025年～）

ユニバーシアード日本代表（2023年、2025年）

U18日本代表（2018年）