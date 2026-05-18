Paramount 最新ドラマシリーズ18 作品をWOWOW・J:COM の２社で日本最速・独占配信

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）とJCOM株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 岩木 陽一、以下「J:COM」）は、Paramount Global Content Distribution（以下「Paramount」）の最新ドラマシリーズ18 作品を日本最速・独占で順次配信いたします。

今回の取り組みにより、Paramount が誇る強力なコンテンツを、「WOWOW オンデマンド」、および「J:COM STREAM」でお届けいたします。

ラインナップには、全米最大級の地上波局CBS の大人気シリーズ「マトロック」シーズン2、「エルズベス」シーズン３をはじめ、世界的人気を誇る「NCIS」シリーズのスピンオフ「NCIS：オリジンズ」シーズン２、「NCIS：シドニー」シーズン３や昨年Paramount+で配信され、日本でも好評を博した「モブランド」や「タルサ・キング」の新シーズンなど、話題作を順次配信する予定です。

さらに、数多くのヒットドラマを手掛けてきたエグゼクティブ・プロデューサーのテイラー・シェリダンが手掛ける新シリーズ「Marshals（原題）」や「スター・トレック」シリーズのほか、大人気ドラマ「FBI:特別捜査班」の新たなスピンオフシリーズ「CIA（原題）」や、「クリミナル・マインド FBI 行動分析課」のマシュー・グレイ・ギュブラーが主演を務める「Einstein（原題）」など、海外ドラマファン必見の強力なラインナップも含まれています。

◆作品一覧

・Boston Blue（原題） シーズン1

・Sheriff Country（原題） シーズン1

・CIA（原題） シーズン1

・Marshals（原題） シーズン1

・The Madison（原題）シーズン1

・Cupertino（原題）シーズン1

・Einstein（原題） シーズン1

・NCIS：オリジンズ シーズン２（配信中）

・NCIS：シドニー シーズン３（2026 年5 月22 日より配信開始）

・エルズベス シーズン３（配信中）

・マトロック シーズン２（配信中）

・ザ・エージェンシー シーズン２

・スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド シーズン4

・スター・トレック：スターフリートアカデミー シーズン2

・モブランド シーズン2

・ランドマン シーズン3

・タルサ・キング シーズン4

・メイヤー・オブ・キングスタウン シーズン5

※作品は順次配信いたします。配信日等の詳細は下記サイトにて最新情報をご確認ください。

WOWOW：https://wod.wowow.co.jp/

J:COM：https://linkvod.myjcom.jp/cp_item/1

なお、上記の海外ドラマ最新シーズンだけでなく、各シリーズの過去シーズン、「CSI：科学捜査班」などの定番ドラマに加え、「トップガン」や「ミッション：インポッシブル」などParamount の大ヒット作、往年の名作映画も合わせてお届けします。

パラマウント・グローバル・コンテント・ライセンシング

プレジデント ドン・マクレガー コメント

世界中でプレミアムなストーリーテリングに対する並々ならぬ需要が高まっており、こうした背景からWOWOW およびJ:COM との関係性を拡大できることを大変嬉しく思っています。

これにより、パラマウントが誇る最も期待度の高いドラマシリーズや象徴的なフランチャイズ作品を、日本国内の数百万もの視聴者の皆様に、独占かつ初配信でお届けすることが可能になります。

株式会社WOWOW

常務執行役員 コンテンツ・クリエイティブ統括 口垣内 徹 コメント

今回の取り組みによって実現したラインナップは、まさに「海外ドラマの真髄」を凝縮したものです。

全米を熱狂させている「マトロック」や「エルズベス」「NCIS：オリジンズ」といった最新のメガヒット作を、どこよりも早く日本のファン、そしてWOWOW の視聴者の方に継続してお届けできることを大変嬉しく思います。

また、往年の名作映画や定番シリーズも併せて展開することで、世代を超えて「次は何を観ようか」という贅沢な悩みを体験していただけるはずです。

ヒットメーカーたちが生み出す緻密なストーリー、そしてハリウッドの圧倒的なスケール感。それらを「WOWOW オンデマンド」や「J:COM STREAM」を通じて、「いつでも、どこでも」堪能できる環境が整いました。

潤沢で厚みのあるコンテンツ展開が、皆様の日常に新たな彩りと、心躍る視聴体験をもたらすことを切に願っております。WOWOW が自信を持って贈る、エンターテインメントの新たな幕開けをぜひご期待ください。

JCOM 株式会社

上席執行役員 ビジネスイノベーション部門長 阿賀谷 匡章 コメント

この度、パラマウントとの新たな契約により、長年「J:COM TV」を通じて展開してきた同社の魅力あふれるコンテンツを、今後も継続してお届けできることを、心よりうれしく思います。

「タルサ・キング」や「スター・トレック」をはじめ、世界中の視聴者を魅了してきた名作ドラマシリーズの最新シーズンに加え、日本初上陸となるパラマウントの最新ドラマシリーズをお届けできることは、今回の取り組みの大きな魅力だと考えています。

「J:COM STREAM」や「WOWOW オンデマンド」を通じて、世界のドラマシーンで注目を集める作品や話題作を継続的にご提供し、「まだ知らなかった物語との出会いが、日常を少し豊かにする」――そんな発見に満ちた視聴体験をお届けしてまいります。

今後も、さまざまな作品を通じて、パラマウントが生み出す多彩なコンテンツを順次お届けし、心を動かす海外ドラマの楽しさをより多くのお客さまにお届けしてまいります。

◆WOWOW オンデマンドについて

WOWOW がお届けするオンデマンドサービス「WOWOW オンデマンド」は、3 チャンネルの放送同時配信、スポーツ・音楽・ステージ中継などのライブ配信、オリジナルドラマや海外ドラマなどのアーカイブ配信をお楽しみいただけます。

（https://wod.wowow.co.jp/static/join/）

◆J:COM STREAM について

「J:COM STREAM」は、パラマウントの映画やドラマをはじめ、国内の映画、ドラマ、アニメ、TELASAの作品などが楽しめる動画配信サービスです。単体でのご加入も可能なほか、より幅広く楽しめる

「J:COM STREAM」と専門チャンネルとあわせて利用できる「J:COM TV シン・スタンダード」も提供しています。動画配信サービスに加え、スポーツなどのライブ放送が充実した専門チャンネルをセットでご利用いただけます。

J:COM STREAM（https://linkvod.myjcom.jp/）

J:COM TV シン・スタンダード（https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/）

◆Paramount Global Content Distribution について

パラマウント・グローバル・コンテント・ディストリビューションは、Skydance Corporation（Nasdaq:PSKY）傘下のParamount の一部門として、世界市場において複数のメディアプラットフォームを横断し、プレミアムコンテンツを展開するグローバル配給事業を担っています。

同部門のポートフォリオには、Paramount Pictures、Paramount Television Studios、CBS Studios、CBSMedia Ventures、CBS News、SHOWTIME Studios、Nickelodeon、MTV Entertainment Studios、RepublicPictures、Miramax の映画およびテレビ番組をはじめ、MRC を含む第三者パートナーによるコンテンツなど、世界的に高い認知度を誇るブランドが多数含まれています。

また、同部門は業界最大規模のシリーズおよび映画タイトルの配給ライブラリーを有しており、「CSI：科学捜査班」「NCIS」「スター・トレック」シリーズ、「イエローストーン」フランチャイズ、「トップガン」「トランスフォーマー」といった世界的フランチャイズ作品を展開しています。

さらに、脚本付き（スクリプテッド）およびノンスクリプテッドを含む多様なフォーマットについて、各国・地域でのローカル制作や国際共同制作向けのライセンス展開も行なっています。