領収書何枚でも月額6,600円の定額制！記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」を提供開始

それいけ株式会社

それいけ株式会社（本社：大阪府堺市堺区）は、個人事業主・フリーランス向けの記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」（https://ryosyusyo.com/）の提供を開始いたしました。領収書・通帳・請求書を送るだけで、税理士監修のもと専門スタッフが会計ソフトへの入力から月次試算表の作成までを代行するサービスです。

■他にない最大の特徴：領収書何枚でも定額6,600円（税込）

「領収書丸投げドットコム」の最大の特徴は、領収書の枚数に関わらず月額6,600円（税込）の定額制でご利用いただける点です。仕訳数や領収書の枚数が増えても料金は一切変わりません。事業が急成長して領収書が倍増しても予算が狂わず、他社サービスでよくある「超過料金」の心配もありません。

従来の記帳代行サービスでは、仕訳数や領収書の枚数に応じて料金が加算されるのが一般的で、一般相場は1仕訳50～100円（月額5,000～15,000円程度）とされています。当サービスは業界最安値級の定額制で、100枚でも1,000枚でも料金は一律6,600円です。

■提携税理士事務所による確定申告までワンストップ対応

当社は複数の税理士事務所と提携しています。記帳代行で整えた帳簿データをもとに、提携税理士をご紹介し、確定申告まで一括でお任せいただけるオプション（55,000円（税込）～）もご用意。記帳から申告までをシームレスにつなぎ、「毎年徹夜で申告書を作っている」「控除漏れが怖い」という悩みを根本から解決します。※契約は税理士と直接していただきます。

■AI任せにしない。手動確認＋手入力を徹底

近年はAI自動入力のサービスも増えていますが、当サービスではすべてスタッフが手入力し、複数回チェックを行っています。「AIだと勘定科目がズレる」「細かいニュアンスが抜ける」といった不安を解消するため、人の目と手による正確性を重視。税理士監修のもと、勘定科目の妥当性や青色申告要件を確認しながら記帳を行います。

■簡単3ステップで記帳業務を丸投げ

ご利用方法はシンプルな3ステップです。

STEP1「送る」：領収書・通帳コピー・請求書などを郵送またはスマホで撮影して送付

STEP2「記帳」：専門スタッフが仕分けし会計ソフトに入力記帳。勘定科目を正しく振り分け

STEP3「共有」：月次試算表（損益計算書・貸借対照表）を作成し共有。スマホやPCからいつでも確認可能

■3つの料金プラン

・基本プラン（月額6,600円・税込）：領収書の仕訳入力、通帳明細・請求書・現金出納帳の入力、月次試算表の作成・共有、税理士監修チェック

・スタンダードプラン（月額8,800円・税込）：基本プランに加え、請求書・領収書のPDF化に対応

・プレミアムプラン（月額9,900円・税込）：スタンダードプランに加え、領収書の保管まで完全対応

全プラン共通で、初期費用0円、契約期間の縛りなし、解約金・違約金0円。1ヶ月だけのご利用も可能です。

■全国対応・主要会計ソフトに対応

完全オンライン＋郵送で完結するため、日本全国どこからでも同じサービスをご利用いただけます。freee、マネーフォワードクラウド、弥生会計など主要クラウド会計ソフトに対応しており、導入済みのソフトをそのまま使えます。会計ソフトをお使いでない方は、当社が会計ソフト代を負担して記帳代行いたします。

■幅広い業種に対応

建設業、美容業、飲食店、小売店、デザイナー、カメラマン、ITエンジニア、配送業、中古車販売店など、様々な業種のフリーランス・個人事業主にご利用いただけます。

■サービス概要

サービス名：領収書丸投げドットコム

URL：https://ryosyusyo.com/

料金：月額6,600円（税込）～ ※領収書枚数無制限

対象：個人事業主・フリーランス（法人は別途お見積もり）

お問い合わせ：072-200-3579（受付時間：平日9:00～17:00）

LINE相談：24時間受付

■会社概要

会社名：それいけ株式会社

所在地：大阪府堺市堺区南花田口町２丁３番２０号 三共堺東ビル６階