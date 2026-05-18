【5月31日まで無料】株式会社TopTier、武器を持った学生が毎日登壇する逆転型就活プラットフォーム「就活ピッチ」を5月18日ローンチ

株式会社TopTier

株式会社TopTier（東京都品川区、代表取締役社長：三塚文佳）は、2026年5月18日（月）より、学生が自分の強みやビジョンを7分間のピッチで届け、動画を視聴した企業から個人宛スカウトを受け取る就活マッチングサービス「就活ピッチ」の提供を開始します。学生は学歴・学年不問で参加費無料。毎日12:00～開催し、学生と企業が毎日新しく出会える場を提供します。サービス開始から5月31日（日）まで、企業は契約不要・無料で全機能をお試しいただけます。

■サービス概要

就活ピッチは、毎日12:00～13:00にZoomで開催するライブ就活プラットフォームです。学生は7分間のピッチ（形式自由）＋Q&A5分に登壇し、その様子はYouTubeにアーカイブされます（利用企業のみに限定公開）。企業は過去全件の動画をいつでも閲覧できます。気になった学生には、動画概要欄のメールアドレスへ直接個人宛スカウトを送ることができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172372/table/8_1_f0adad88f5f6482a689df4d0299e45b4.jpg?v=202605181151 ]

■ 背景

新卒の3人に1人が入社3年以内に離職しています。AIで量産されるES、テキスト情報をもとに送るダイレクトリクルーティングでは、学生の人柄や熱量を把握することが難しく、学生側も型通りの選考ではありのままの自分を届けられないという課題があります。就活ピッチは、学生の人柄・熱量・思考を動画でそのまま届けることで、この構造に切り込みます。

■ 代表コメント

「新卒採用のミスマッチを減らしたいという思いから、就活ピッチを作りました。採用要件を最も理解している採用担当者が、動画で学生の人柄・熱量・思考を確認した上で、自社で活躍できると確信した学生に本気のスカウトを送る。学生も企業に合わせるのではなく、自分の強みとビジョンをありのまま言語化して届ける。お互いがありのままで出会える仕組みを通して、新卒採用のミスマッチを解消していきます。」（株式会社TopTier代表取締役社長・慶應義塾大学商学部4年生 三塚文佳）

■ 無料でお試しください

5月31日まで、契約不要・全機能を無料でお試しいただけます。ご興味をお持ちの採用担当者の方は、お気軽にご連絡ください。ピッチ視聴用のZoomリンクとアーカイブ動画のYouTubeリンクをお送りします。

就活ピッチ公式サイト：https://top-tier.tokyo/lp/jobhuntingpitch/

担当者メールアドレス：mitsutsuka@top-tier.tokyo

【会社概要】

会 社 名：株式会社TopTier

所 在 地：141-0021 東京都品川区上大崎4-1-1

設 立 ：2025年10月

資 本 金：999万円

役 員 ：代表取締役社長 三塚 文佳

事業内容 ：採用支援事業、採用コンサルティング

URL ：https://top-tier.tokyo/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社TopTier

代表取締役社長：三塚文佳

メールアドレス：mitsutsuka@top-tier.tokyo