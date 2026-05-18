【カンヌ国際映画祭】 開催地特別記念コラボプロジェクト参画

株式会社ミューズ

この度、株式会社ミューズ（本社： 高知県室戸市、代表取締役：中島 洋、以下「当社」）は、カンヌ国際映画祭 招待制プライベートナイトイベント「Sakura in Cannes: Art and Beauty from Japan」に参画したことをお知らせします。

■カンヌ国際映画祭 招待制プライベートナイトイベント「Sakura in Cannes: Art and Beauty from Japan」参画

この度、当社はカンヌ国際映画祭 招待制プライベートナイトイベント「Sakura in Cannes: Art and Beauty from Japan」に参画しました。

カンヌ国際映画祭（https://www.festival-cannes.com）の歴史は1946年に始まる。ベルリン国際映画祭、ヴェネチア国際映画祭と並び世界3大映画祭の1つに数えられ、世界中の映画人が一堂に会する映画祭として世界中から高い注目を集めています。上映プログラムはカンヌ国際映画祭主催のオフィシャルセレクション、フランス監督協会主催の監督週間、フランス映画批評家組合主催の批評家週間の３つで構成されており、国内外の約180作品が上映されます。本年は5/12 ～ 5/23までの開催となります。

■日本発！再生医療の知見を美容へ。多能性幹細胞培養液を配合した次世代美容液『iPS-X』が誕生

1. いま、IPS-Xが向かう新しい舞台

～細胞レベルのアプローチで、本来の再生力を呼び覚まし「赤ちゃん肌」を目指す～

当社は、iPS細胞（人工多能性幹細胞）研究の技術を美容分野に応用し、これまでのスキンケアの常識を覆す次世代型美容液**『iPS-X（DDS アイピーエックス エッセンス）』**をリリース致します。

・ 製品開発の背景：美容は「iPS」の領域へ

従来のエイジングケアが「足りないものを補う」手法であったのに対し、『iPS-X』は肌本来の「再生力」に着目しました。加齢や外部刺激（紫外線・乾燥）によってダメージを受けた肌に対し、再生医療研究から生まれた**「多能性幹細胞」**の力を借りることで、年齢を重ねても前向きに美しさを追求できる、新時代の再生美容を提案します。

・製品の特徴と革新的なテクノロジー

1. 「多能性」を持つiPS細胞由来の培養液を採用

iPS細胞は、皮膚や血液などの細胞に特定の因子を導入することで、受精卵に近い「何にでもなれる状態（多能性）」に時間を巻き戻した細胞です。従来の幹細胞コスメで主流だった間葉系幹細胞（MSC）と比較して、iPS細胞は分化能力が極めて高く、非常に強い増殖能力を持っています。このiPS細胞を培養する過程で分泌される**「多能性幹細胞培養液」**を贅沢に配合しました。

2. 別次元の豊富さを誇る「若齢シグナル（成長因子）」

本製品の培養液には、肌のターンオーバーを促進するEGF、コラーゲンやエラスチンの生成を助けるbFGFやIGF-1、毛母細胞を活性化するKGFなど、**10種類以上の成長因子（サイトカイン）**がバランスよく、かつ高濃度に含まれています。これにより、休眠状態にある細胞の増殖シグナルを再起動させ、肌のハリ・弾力を根本から支えます。

3. エクソソームによる細胞情報の「書き換え」

高機能なエクソソームが豊富に含まれており、細胞間コミュニケーションを通じて、老化によって乱れた遺伝子発現パターンに直接介入します。老化した細胞優位の環境を、細胞レベルで「若い細胞環境」へと再プログラムすることで、肌の修復スピードを劇的に向上させます。

4. ミトコンドリア活性化と抗老化環境の構築

加齢とともに低下するミトコンドリアの機能を高め、エネルギー産生（ATP）を促進します。細胞内の酸化ストレスを軽減し、老化した細胞の蓄積を減少させることで、透明感のある健やかな肌へと導きます。

・ 製品概要

製品名： iPS-X（DDS アイピーエックス エッセンス）

内容量： 10ml希望小売価格： 16,500円（税込）

発売記念価格（期間限定）： /8,800円（税込）

2. 成分や機能だけでは終わらないブランドへ

これまで多くの美容ブランドは、成分、機能、スペックを語ることで価値を伝えてきました。

もちろん、それらは今も大切ですが、これからの時代に選ばれ続けるブランドには、それだけでは不十分だと私たちは考えています。



どのような価値観と結びついているのか。

どのような文化や舞台と接続し、体験価値を生み出すのか。

どのような記憶を社会に残していくのか。



そうした“文脈”そのものが、ブランドの格を形づくっていく時代が始まっています。

IPS-Xが目指しているのは、機能を語るだけで終わる存在ではありません。多機能幹細胞培養液という新しい美容文脈を基盤に持ちながら、世界的な評価、文化的な背景、そして記憶に残る舞台との接続を通じて、ブランドそのものに物語を宿していくこと。今回のプロジェクトは、その挑戦を象徴する出来事だと考えています。

■今回の参画で伝えたいこと

世界の舞台と、アートとしての文脈

私たちメーカーにとって、IPS-Xは単なる美容製品の開発プロジェクトではありません。先端再生美容の可能性を追求する中で、“どのような価値観と共鳴し、どのような文化と接続していくか”までを含めて、ブランドを育てていく挑戦だと考えています。

iPS-Xというブランドが、美容というカテゴリーを越え、文化や芸術、世界的な価値観の文脈へと接続し始めていること。その事実そのものに、大きな意義があります。

どの舞台に立つのか。誰と共鳴するのか。そして、どのような物語を未来に残していくのか。メーカーとして私たちは、製品の性能だけでなく、その背景に積み重なっていく“ブランドの歴史”こそが、これからの時代における本質的な価値になると考えています。

iPS-Xは今回の特別記念プロジェクトを通じて、再生美容品としての先端性に加え、文化的な格、国際的な視点、そしてアートとしての余白を纏ったブランドへと、さらに歩みを進めていきます。

■今後の展望 ～IPS-Xがこれから目指すもの～

私たちメーカーは、iPS-Xを単なる化粧品ブランドとしてではなく、次世代再生美容の価値そのものを社会に提案していく存在として育てていきたいと考えています。

多機能幹細胞培養液という先端技術を出発点にしながらも、私たちが目指しているのは、成分や機能だけでは語り尽くせないブランドです。単なるスペック競争ではなく、人々の価値観や感性、そして時代の空気感にまで響く存在へと進化していくこと。それが、iPS-Xのこれからの挑戦です。

どれほど優れた技術であっても、製品そのものはやがて模倣される可能性があります。しかし、そのブランドがどのような思想を持ち、どのような舞台に立ち、どのような歴史を積み重ねてきたかは、簡単には模倣できません。

だからこそ私たちは、世界との接続を大切にしながら、美容・文化・アート・ライフスタイルといった多様な領域とも共鳴し、“機能”の先にある価値を追求していきます。

iPS-Xはこれからも、再生美容の先端性に加え、文化的な格や物語性を備えたブランドとして、新しい時代の価値創造に挑戦し続けます。

■会社概要

株式会社ミューズ

・ 本社： 〒781-7101 高知県室戸市室戸岬町1828-3

・ 代表者：中島 洋

・ URL：http://www.muse.ecweb.jp