【ひんやり！夏のねこ型スイーツ】塩キャラメルの甘じょっぱさを楽しめる『ねこねこバターサンド～塩キャラメル～』や冷やしておいしい『ねこねこレモンケーキ』など「喫茶ねこねこ」をテーマにしたスイーツが新登場

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）が運営する「ねこねこ」は、2026年6月1日（月）より「NEKO NEKO Summer Vacation～喫茶店に集うねこたち～」をテーマとする新商品を発売いたします。

NEKO NEKO Summer Vacation」は、2024年より開催し、夏のバケーションシーズンに合わせて「ねこねこ」の‟おいしさ“はもちろん、‟涼やかさ“や‟癒し“をお届けする新商品や企画をお届けしてきました。そして、3年目となる2026年は、「～喫茶店に集うねこたち～」をテーマに、ねこたちが喫茶店でひと休みしながら、ひんやりスイーツを楽しむ夏のワンシーンをモチーフにした、‟見て楽しい、食べておいしい“心ときめくような新商品を展開いたします。

甘じょっぱい味わいが広がる『ねこねこバターサンド～塩キャラメル～』をはじめ、冷やしておいしい『ふぃにゃんシェ 塩バニラ』や『ねこねこレモンケーキ』など、夏にぴったりなスイーツが多数登場。各商品のパッケージには、ねこたちが暑い夏にひと涼みしようと喫茶店に集い、ひんやりスイーツを楽しむ様子を、猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんが描きました。ねこたちの愛らしさと、涼やかで楽しい喫茶店の雰囲気を掛け合わせた、遊び心あふれるデザイン仕上げています。

夏のひとときを彩る「ねこねこ」ならではのサマーバケーションを、ぜひお楽しみください。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●「NEKO NEKO Summer Vacation～喫茶店に集うねこたち～」商品概要

*一部取り扱いのない店舗、価格の異なる店舗がございます。なくなり次第となります。

*オンラインストアでは価格が異なります。また単品販売がない商品がございます。詳しくは公式オンラインストア「オールハーツモール」をご確認ください。

ねこねこバターサンド～塩キャラメル～

販売期間：2026年6月 1日（月）～10月31日（土）

価 格：1個：360円（税込）

販売店舗：「ねこねこチーズケーキ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：初登場となる『ねこねこバターサンド』の夏季限定フレーバー。サクほろ食感のサブレクッ

キーに、フランス産“ゲランドの塩”を加えたキャラメルバタークリームをサンドしました。

サブレクッキーの香ばしさに、なめらかにとろけるキャラメルバタークリームが重なり合

い、暑い夏でも軽やかに食べられるような甘じょっぱい味わいに仕上げました。クリームの

中にはキャラメルキャンディチップを忍ばせ、食感のアクセントもプラス。キャラメルのコ

ク深い甘みとまろやかな塩味が絶妙にマッチした、ねこ型シルエットが可愛らしいバターサ

ンドです。

ふぃにゃんシェ 塩バニラ

販 売 日 ：2026年6月 1日（月）

価 格：1個：260円（税込） /4個セット：1,060円（税込）

販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」、

全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなど

こだわり：愛らしいねこの形が人気の焼き菓子『ふぃにゃんシェ』より、夏限定の“塩バニラ”フレーバ

ーが新登場。ふんわり広がるバニラの香りにフランス産“ゲランドの塩”を合わせ、この季節

だけ楽しめる甘じょっぱい味わいフレーバーに仕上げました。冷やしてお召し上がりいただ

くと、ひんやりとした口あたりと、よりしっとりとした食感をお楽しみいただけます。夏の

おやつ時間を彩るご褒美スイーツとしてはもちろん、サマーバケーションのプチギフトにも

おすすめです。

ねこねこレモンケーキ

販売期間：2026年6月 1日（月）～8月31日（月）

価 格：280円（税込）

販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：夏の人気商品『ねこねこレモンケーキ』が、今年は新たなデザインパッケージで再登場！瀬

戸内レモンのレモンピールを使用した、爽やかな味わいとしっとり食感がこだわりのレモン

ケーキです。中にはレモン風味のチップを合わせ、食べ進めるごとに広がる味わいの変化

と、ザクザク食感をお楽しみいただけます。新デザインは、「はちわれ」模様、「三毛猫」

模様のねこたちと、爽やかさを感じるチェック柄をあしらいました。冷やしてお召し上がり

いただくと、しっとりとした生地とチップの食感がより引き立ち、夏にぴったりなスイーツ

としてお楽しみいただけます。

ねこねこサマーアソートBOX

販売期間：2026年6月 1日（月）～8月31日（月）

価 格：2,220円（税込）

販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：ねこたちが夏にひと涼みしようと喫茶店に集い、ひんやりスイーツを楽しむ様子を描いた、

キュートな新デザインBOXに、新作『ふぃにゃんシェ 塩バニラ』2個、『ねこねこレモンケ

ーキ』1個、『ねこねこ はちわれクッキー（ブラックココア/キャラメルナッツ/いちご）』

各２枚、人気焼き菓子『ふぃにゃんシェ（プレーン/ショコラ）』各1個ずつを詰め合わせ

た、夏のティータイムにぴったりな焼き菓子セットです。

ねこねこサマープチギフト

販売期間：2026年6月 1日（月）～8月31日（月）

価 格：840円（税込）

販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：ねこの可愛らしさと涼やかさを詰め込んだ新デザインのプチバッグに、新作『ふぃにゃんシ

ェ 塩バニラ』1個、『ねこねこレモンケーキ』1個、人気焼き菓子『ふぃにゃんシェ（プレ

ーンもしくはショコラ）』1個を詰め合わせました。バッグのような可愛らしいパッケージ

で夏のプチギフトにもおすすめです。

●【店舗限定】『ねこねこチーズケーキ』のスリーブデザインについて

今年の「NEKO NEKO Summer Vacation～喫茶店に集うねこたち～」のテーマに合わせて、看板商品『ねこねこチーズケーキ』のスリーブが新デザインで登場！ねこたちが暑い夏にひと涼みしようと喫茶店に集い、ひんやりスイーツを楽しむ様子をお楽しみいただけます。期間限定となりますので、お見逃しなく。

●定番人気商品『ふぃにゃんシェ プレーン』初の量販店展開

販 売 日 ：2026年6月 1日（月）

価 格：参考小売価格216円（税込）

販売店舗：全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなど

こだわり：愛らしいねこの形が人気の焼き菓子『ふぃにゃんシェ プレーン』が、全国のスーパーマーケ

ット・ドラッグストアなどに初登場いたします。これまで「ねこねこ」取り扱い店舗でしか

出会えなかった人気商品を毎日のお買い物のと一緒に気軽にお楽しみいただけるようになり

ました。店舗販売とは異なるオリジナルデザインパッケージでご用意いたします。思わず手

に取りたくなる可愛らしさで、おやつ時間にもぴったりな一品です。

公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/nekosummer

●パッケージデザインについて

今年の「NEKO NEKO Summer Vacation」は、「～喫茶店に集うねこたち～」をテーマに、ねこたちが喫茶店でひと休みしながら、ひんやりスイーツを楽しむ夏のワンシーンをモチーフにした、見て楽しい、食べておいしい、心ときめく新商品を展開いたします。各商品のパッケージには、暑い夏にひと涼みしようと喫茶店に集い、ひんやりスイーツを楽しむ様子を、猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんが描きました。ねこたちの愛らしさと、涼やかで楽しい喫茶店の雰囲気を掛け合わせた遊び心あふれるデザインで、皆さまのサマーバケーションを彩ります。

●猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんについて

「ねこねこ」のアンバサダーとして「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS」をはじめ、数多くの商品のデザインを手がける、猫専門のイラストレーター。

●「ねこねこ」について

毎日食べる"食パン"も。特別なご褒美の"ケーキ"も。気軽に渡せる"焼き菓子ギフト"も。『ねこねこ』は、日々のあらゆる”食“のシーンをねこのかわいさで彩り、ワクワクや癒やしのエッセンスを加えた商品ラインナップで、今までにない体験をお客様にご提供いたします。

オールハーツ・カンパニーが展開する3ブランド『ねこねこ食パン』、『ねこねこチーズケーキ』、『ねこねこファクトリー』を2022年7月に『ねこねこ』として統合いたしました。

※ 画像はすべてイメージです。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

＜運営ブランド＞

・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com

・ねこねこ：https://neko2.co

・PASTEL：https://pastel-pudding.com

・PINEDE：https://pinede.co.jp

・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com

・OGGI：https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie