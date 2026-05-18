佐渡へのご旅行をお得に楽しめる！にいがた「Go To トラベル」がスタートしました

一般社団法人 佐渡観光交流機構

新潟県による「にいがたGo To トラベル」がスタートしました。

令和8年5月14日（木）～7月17日（金）（チェックアウトは7月18日まで）の期間でお申込みいただいた新潟県内の方が、新潟県内をお得に旅をすることができる今回のキャンペーン。

1泊につき、ご旅行代金の20％（上限3,000円）が割引になりとってもお得。

新潟県民の皆さまに佐渡島の魅力を感じていただける絶好の機会として、本キャンペーンを広くご紹介いたします。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42275/table/59_1_93d108c1614525e014d86ea334329a6d.jpg?v=202605181151 ]

※宿泊施設での直接予約は割引対象外となりますのでご注意ください。

※予算が上限に達した場合はキャンペーン終了となりますのでご了承ください。

■ おすすめプラン

体験と船がセットでお得！「サドベンチャー乗船券付きプラン」

佐渡島でしか体験できない貴重な「体験」とセットになったお得な乗船券付きプランをご用意しています。さらに、お宿とセットになった企画も近日公開予定です。

詳細は「サドベンチャー！（enjoysado.net）(https://www.enjoysado.net/?utm_source=navi-menu&utm_medium=referral&utm_campaign=navi-menu)」をご覧ください。

■ この時期の佐渡島のおすすめ体験

● 離島トレッキング：雄大な自然の中でトレッキングを楽しめます

● 日本一の能の島：伝統芸能「能」を佐渡島で体感

● 近藤真彦コンサート「島って行こうぜ！おマッチしてます2026！」：5月30日（土）アミューズメント佐渡にて開催

トレッキング佐渡の伝統芸能「能」近藤真彦コンサート