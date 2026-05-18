ANAクラウンプラザホテル神戸、スポーツ観戦を楽しむ期間限定ビアホール「Beer Night Stadium」開催

株式会社新神戸ホールディング※画像はイメージ

ANAクラウンプラザホテル神戸（神戸市中央区、総支配人 シャファー・ジャマルディン）では、

2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで、メインバー ザ・バーにて、

期間限定イベント『Beer Night Stadium』を開催いたします。

期間中、ホテルのメインバーが、ドリンクを主役にしたビアホール「Beer Night Stadium」へと

変わります。上質なおもてなしと心地よい賑わいのなか、スポーツ観戦を楽しみながら、

ビールを片手に過ごす特別な夜をご提案します。

会場では、大型スクリーンでスポーツ映像を放映し、ホテルバーでありながらスポーツバーのような

熱気と一体感を演出。仕事帰りの一杯やご友人とのカジュアルなお集まりなど、

さまざまなシーンでご利用いただけます。

※画像はイメージ

ドリンクは、生ビール、ハイボール、サワー、赤・白ワイン、ソフトドリンクなどをフリーフローでご用意。

また、フードはアラカルトスタイルで、フライドチキン、フィッシュ＆チップス、ソーセージ盛り合わせ、ナチョス、ガーリックシュリンプなど、スポーツ観戦と相性の良いメニューをラインアップいたします。

スポーツの熱気に包まれながら、会話が弾み、夜がスタイリッシュに深まっていく――。

ホテルバーならではの落ち着いた空間でありながら、スタジアムのような高揚感を感じられる、期間限定のビアホール体験をお届けします。

なお、日本代表の初戦が2026年6月15日（月）早朝（日本時間）に予定されており、世界的なスポーツイベントへの期待が高まるシーズンとなります。

この夏はぜひ、メインバー ザ・バーで、熱気あふれる夜をお楽しみください。

『Beer Night Stadium』開催概要

開催期間：2026年6月1日（月）～7月31日（金）

営業時間：5:00pm～10:00pm（ L.O. 9:30pm ）

会 場：ANAクラウンプラザホテル神戸 メインバー ザ・バー

料 金：前売券 \3,000／通常価格 \3,500

内 容：フリーフロードリンクとミックスナッツ付き

備 考：火曜日定休

料金には税金・サービス料が含まれます

各種割引・特典との併用不可

メニューは仕入れ状況により変更する場合がございます。

※ワールドカップ期間中、期間限定イベント『Beer Night Stadium』は一部の試合に合わせて営業いたします。最新のスケジュールにつきましては、予告なく変更となる場合がございますので、ホテルのホームページをご確認ください。

ANA クラウンプラザホテル神戸について：

ANA クラウンプラザホテル神戸は、新幹線の新神戸駅に隣接する37 階の高層ホテルで、神戸のランドマークホテルとして知られています。便利なロケーションのみならず、立食パーティーで最大2,500 名を収容する宴会場など、宴会やウェディング等の施設も充実しています。また、宿泊においては、神戸市内でも最大規模の592 室の客室を誇ります。さらに4 フロア76 室、ホテル最上階に位置する専用ラウンジからなるクラブフロアでは、ワンランク上のサービスを提供。神戸市で最高層のホテルとして、神戸の美しい夜景を堪能するスポットとしても知られています。

URL：www.anacrowneplaza-kobe.jp

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。

詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com(http://www.crowneplaza.com/),

SNS公式アカウントhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza(https://www.instagram.com/crowneplaza) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

・ プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。