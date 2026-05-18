【北海道・層雲峡温泉】＼おはよう散歩／シマエナガにも出会えるかも？！自然の見どころや観察ポイントを教えてもらえるネイチャーガイド付きプラン
野口観光マネジメント株式会社
層雲峡温泉 朝陽亭（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉 全252室）
朝陽リゾートホテル（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉 全200室）
本プランでは、美しい森をガイドさんと一緒にゆっくり歩くツアーに参加できるプランです。雄大な自然や季節の動植物に出会い、木々の香りを全身で感じる気軽な朝さんぽをお楽しみいただけます。
また、ガイド付きのため自然の見どころや観察ポイントを教えてもらいながら回れるので、ただ歩くだけでは気づけない、層雲峡の魅力を感じられます。
休日ならではのゆったりとした朝時間を楽しんでみませんか。
■宿泊期間
2026年6月13日（土）～10月10日（土）毎週土曜日宿泊
翌朝日曜日におさんぽへおでかけです♪
■おすすめポイント
・神緑の森でカムイミンタラ（神々の遊ぶ庭）の空気を体感！
・森の妖精「シマエナガ」にも出会えるかも！
・予約特典として、シマエナガのミニサイズのぬいぐるみを1室につき1つプレゼント！
おうちに連れて帰りましょう♪
▼ご予約・詳細はこちら▼
朝陽亭→https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=f26a04f5c37ba85f90aba754c58fc6f2&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=18682259,14611027&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=f26a04f5c37ba85f90aba754c58fc6f2&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=18682259,14611027&search_type=undated)
朝陽リゾートホテル→https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16828725&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16828725&search_type=undated)
【本件に関するお問い合わせ】
層雲峡予約センター
代表TEL 0570-026572（10：00～17：00） FAX 01658-5-3054
〒078-1795 北海道上川郡上川町層雲峡温泉
朝陽亭公式HP https://www.choyotei.com/onsen/
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朝陽リゾートホテル公式HP https://www.choyo-resort.com/
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