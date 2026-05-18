株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、法人向けAIエージェント「ChatSense（チャットセンス）」を提供しております。この度、ChatSenseのスライド生成AI機能について、添付画像をスライド生成時に考慮し、ユーザーが渡した画像素材を資料内で活用しやすくするアップデートを予定しています。

スライド生成AI「ChatSense」、手元の画像をそのままスライドに反映する機能をリリース予定

このアップデートにより、顧客写真、製品画像、ブランドロゴなどの素材をスライド生成時に直接反映できるようになる予定です。これまで写真やロゴを添付しても提供素材が十分に反映されなかった課題が解消され、よりブランドに即した資料を作りやすくなります。

■ 背景

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化やサービス品質向上を目的として、多くの法人で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティの高い環境や社内データの追加学習機能など法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

中でも「スライド生成AI」機能は、社内データをもとにAIがプレゼンテーション資料を自動生成できる機能として特に好評を博しています。生成されるスライドのデザイン品質は非常に優れており、完成度の高いプレゼン資料が数分で生成できると評判です。

しかしながら、これまでのスライド生成機能では、ユーザーが写真やロゴなどの素材を添付しても、提供素材が十分に反映されない仕様という課題がありました。顧客写真や製品画像、ブランドロゴなど、資料に欠かせない素材を活かしたスライドが作りにくいという声が寄せられていました。

今回のアップデートでは、添付画像をスライド生成時に考慮し、ユーザーが渡した画像素材を資料内で使いやすくする機能を追加予定です。

■ 機能の特徴（予定）

1. 添付画像をスライドに直接反映

顧客写真や製品画像、ブランドロゴなどを添付するだけで、スライド生成時にその画像素材が資料内で活用される予定です。これまで素材が十分に反映されなかった課題が解消されます。

2. 画像素材を考慮した資料構成

提供した画像素材の内容をAIが考慮してスライドを生成します。ブランド素材のデザインを活かしながら、整ったプレゼン資料を作成できるようになります。

3. 顧客向け・製品紹介資料の作成がより自然に

顧客写真や製品画像を活かした営業資料、ブランド素材を組み込んだプレゼンテーションなど、これまで手作業での素材挿入が必要だった作業が大幅に効率化される予定です。

機能の詳細: https://chatsense.jp/function/slide-gen

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=313&utm_medium=prtimes(https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=313&utm_medium=prtimes)

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、法人のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/?utm_source=313&utm_medium=prtimes(https://knowledgesense.jp/?utm_source=313&utm_medium=prtimes)

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

法人向けエージェント「Cowork」

https://chatsense.jp/function/cowork

スライドAIエージェント

https://chatsense.jp/gallery/slide-gen

エンタープライズ企業向け「Notebook」機能

https://chatsense.jp/function/notebook