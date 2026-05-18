【CIBONE】木工ユニットCALDERAの東京初個展をCIBONE CASE（銀座）で開催

株式会社ウェルカム

5月23日(土)より、兵庫県神戸市に拠点を置く木工ユニット 「CALDERA(カルデラ)」の東京初となる個展をCIBONE CASE（銀座）にて開催いたします。



彼らの工房は歴史ある商店街の一角にあり、小さなブティックの跡地で制作が行われています。

施工現場で出る端材や樹皮が残ったままの木材など、2人の感性で収集してきた自然物を素材とし、ハンドソーや丸鋸などの最小限の道具を使って、手作業だからこそ生み出せる表情や造形を大切にしながらものづくりを続けています。



彼らが近年制作に力を注いでいる額縁の作品は、既製品のサイズに限りません。

見るものと見られるものを媒介する枠取られた世界は、対象物に新たな意味や価値の転換をもたらし、家具や音楽、洋服を選ぶように個性や表現の可能性を拡張させます。

フレーム 33,000円フレーム 36,300円フレーム 27,500円フレーム 35,200円

本来「額縁」という存在は、中に飾るものが先にあってはじめて必要とされるものであり、彼らもこれまで、アーティストから特殊なサイズや形状の作品を額装したいという依頼を受けて、オーダーメイドで制作を行ってきました。

店舗什器や家具を特注で制作することを生業としてきた経験を活かして生み出されるデザインは、多彩な作品を引き立て、調和するとともに、額縁そのものの個性が空間の印象を変える存在として作用します。

フレーム 29,700円

本展示では、すべて一点もので制作された40点の作品が並びます。

飾るものの対象は、絵や写真はもちろん、旅先で拾ったものや、パーソナルな思い入れのあるもの、普段使っている道具、植物など、有名な作品や高価なものである必要はありません。

額装することで生まれる“ものの居場所”は、見慣れたものや何気なく収集していたものに新たな視点をもたらします。

フレーム 33,000円

アートピースでありながら、それ自体で完結するのではなく、自分自身にとって大切だと思うもの、おもしろいと感じることを自由な感性でフレーミングすることで、日常の中に埋もれていた価値や記憶の輪郭が立ち上がるような作品を、ぜひお楽しみください。

＜作家プロフィール＞

CALDERA

神戸を拠点に活動する木工ユニット。

木材や建材を用いた額縁や家具、店舗什器、オブジェ等の制作を行う。

活動名のカルデラは巨大な火山噴火によって地面が陥没してできる地形のことで、噴火活動の後には新しい生態系が形成される遷移のプロセスが現れることに由来し、自然物の持ち味を生かしながら既成に捉われない創造を生むものづくりを行っている。

IG：@workshop.caldera(https://www.instagram.com/workshop.caldera/)

CASE:83

DEPENS ON YOU

CALDERA

会期：2026年5月23日(土) ～6月7日(日)

時間：10:30～20:30

場所：CIBONE CASE(銀座)

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

東京メトロ 銀座線/丸ノ内線/日比谷線 銀座駅 A3出口より徒歩2分

（直結の地下連絡通路あり）

About CIBONE

New Antiques, New Classics をコンセプトに長い時間軸に寄り添って「モノとつきあう」こと、そして自由な切り口で選んだ独自の魅力を放つモノたちを提案する、ライフエディトリアルストア。東京とBrooklynを拠点に、人がものをつくる熱を、人と人の繋がりを、自分たちの手でコラージュしていきます。 CIBONEは、モノを“選ぶ”だけでなく、自ら“つくりだす”意識を持ち、変容する世界に対して常に「新しさ」と「ユニークさ」を問い続けます。

CIBONE(表参道)

住所：150-0001 東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F

営業時間：11:00 - 20:00

お問い合わせ先：03-6712-5301（CIBONE）



CIBONE CASE(銀座)

住所：104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F CIBONE CASE

営業時間：10:30 - 20:30

お問い合わせ先：03-5537-3101（CIBONE CASE）



CIBONE Brooklyn (NY)

ADDRESS 50 Norman Ave,Brooklyn, NY 11222

OPEN 11am - 8pm

WEB SITE

http://www.cibone-us.com/



CIBONE ONLINE STORE

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