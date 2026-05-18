クラウドERP『ZAC』、西日本最大級のDX総合展「DX 総合EXPO 2026 春 大阪」に出展

株式会社オロ

株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤 以下、オロ）は、クラウドERP『ZAC』をはじめとする各製品を出展製品として、2026年5月20日（水）から5月22日（金）までの3日間、インテックス大阪にて開催される「DX 総合EXPO 2026 春 大阪」に出展することをお知らせします。

■ 「DX 総合EXPO 2026 春 大阪」について

DX 総合EXPOは、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う、西日本最大級のDX総合展です。

本展は「人事・労務DX」「経理・財務DX」「法務DX」「マーケティングDX」「営業DX」「業務改革DX」などの構成展で成り立っており、DX化を検討する企業の経営者や各部門の責任者が、最新の製品やサービスを比較検討できる絶好の場となっています。

オロは、本展と同時開催される「ビジネスイノベーション Japan」内の、企業の経営管理を高度化し、意思決定を支援するソリューションが集まる「経営支援 EXPO」に出展いたします。ブースでは、案件・プロジェクト単位で業務進行する業界に特化したクラウドERP『ZAC』を中心に、実際の画面を用いたデモンストレーションや、貴社の課題に合わせた最適な活用事例のご紹介、機能説明等を行います。

経営基盤の強化やDX推進、生産性向上をお考えの皆様は、ぜひお気軽に当社ブースまでお立ち寄りください。

■開催概要

ブース訪問予約はこちら :https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387573/409269ブース訪問予約キャンペーン実施中- 会期：2026年5月20日(水) ~ 5月22日(金) 10:00～17:00- 会場：インテックス大阪 4号館・6号館B- 当社ブース：D11-06（経営支援 EXPO 内）- 主催：Bizcrew EXPO 実行委員会- 公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka

【出展製品】

■クラウドERP「ZAC」について

クラウドERP「ZAC」は損益管理、プロジェクト管理、管理会計、内部統制、決算早期化を実現する統合型の基幹業務システムです。

業務効率化と的確な経営判断を支援し、企業の継続的な成長を担う経営基盤として、IT業、システム業、広告業・クリエイティブ業、士業、コンサルティング業をはじめとした累計1,100社を超える企業様に導入いただいております。

モジュール（機能）単位で導入範囲やライセンス数を選択でき、導入後も必要に応じて機能やライセンスの追加が可能であることも特徴です。

詳細を見る :https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387559/398136

【その他の出展製品（オロ）】

■クラウド型案件管理システム「Reforma PSA（レフォルマ ピーエスエー）」について

Reforma PSAは、販売管理・購買管理・勤怠工数管理・経費精算・データ分析などの業務を一元管理できる、クラウド型の案件管理システムです。

詳細を見る :https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387559/398133

■情シス視点のSaaS管理ツール「dxeco（デクセコ）」について

SaaS管理ツール「dxeco」は、企業内で利用されているSaaSやITデバイスを一元的に管理するツールです。手間のかかるソフトとハード両方の管理業務を効率化します。

詳細を見る :https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387559/398132

■サブスク/ストックビジネス向け販売管理システム「ハヤサブ」について

サブスクやストックビジネス特有の複雑な料金体系や多様な請求パターンに柔軟に対応する販売管理システムです。SFAや会計システムなどの周辺ツールとAPI連携し、煩雑になりがちな管理プロセスを一元化・効率化します。

詳細を見る :https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387559/398131

■本件（出展製品・展示内容）に関するお問い合わせ先

株式会社オロ マーケティンググループ 担当

TEL：03-6692-9558 / Mail：zac@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5783-5386（直通） / Mail：info@jp.oro.com