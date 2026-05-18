メンター制度を失敗させない！メンタリング効果の最大化！15年間の支援実績で分かったメンタリング課題と対応法動画、活用ツール、個別相談をセットにした「メンター制度成功パック」販売開始

株式会社きづくネットワーク

メンター制度を成功に導くシンプルかつ低コストなメンター制度支援パック

個人と法人の継続成長の仕組みづくりを支援する株式会社きづくネットワーク（福岡市中央区、代表取締役 武田 義昭）は、メンター制度を新たに導入する企業や実施しているがうまくいっていないと感じている企業向けに、メンタリング課題と対応法動画（MP4ファイル）、メンタリング活用ツール、個別相談をセットにした「メンター制度成功パック」の販売を2026年5月15日（金）に開始しました。詳細は https://kiduku-network.com/mentoringpoints にてご確認いただけます。

【メンター制度成功パック販売開始の背景】

弊社は2011年からメンター制度導入支援、研修実施、動画販売、社内実施ツール提供など、様々な形でメンター制度に関する支援を行ってきました。15年間にわたり、お問合せ、相談、各種支援を行う中で、どの企業にも共通の課題が発生することが分かりました。それらを事前に認識しないまま進めると、「形骸化」「効果なし」「メンター、メンティ双方にとって苦痛の場」となり、制度導入の目的を果たせません。

そこで、メンター制度を失敗させない、少しでもメンタリングを効果的に進めるために、ここだけは押さえて欲しいという視点で、シンプルですぐ使える低コストの支援パックとしてまとめました。

「メンター制度をこれから導入する」、「実施しているがうまくいってないと感じている」、「自社や研修会社でメンター研修を実施しているが、スキル中心でメンタリング課題や対応法、メンターの悩み解消については行っていない」場合に、必ずお役に立てると考えています。

＜特長＞

特長1 「理屈」ではなく「事実」ベース

メンタリング課題と対応法動画の内容は2011年の創業以来、メンター制度支援を行ってきた中で実際に発生した課題やメンター・メンティの声など、事実を元に、弊社完全オリジナルでまとめています。支援の度に整理・ブラッシュアップしてきたメンター制度成功のためのポイントを、アニメーションで分かりやすく確認することができます。

特長2 すぐに使える、カスタマイズできるツール

何の材料も無く1時間コミュニケーションを取るのは、双方に技術が必要です。「話すことがない」「意味・意義がない」を防ぎ、制度の目的達成やメンティの成長につながるメンタリングにするために、実践ですぐに使える4種類のツールを用意しました。

特長3 フレキシブルな個別相談付き

メンター制度を導入する際、「社内や上司への告知はどうすれば？」「フォロー体制はどうすれば？」など人事や事務局から様々なご相談を受けます。また、メンタリングを行う中でメンターが悩みを抱えるケースは多いですが、対応できないので相談機会を設けてほしいという要望もあります。人事・事務局・メンターどなたからでも実施前、実施中、実施後関わらず、トータルで60分個別相談を承ります。

【コンテンツ詳細】

買い切り、追加費用無し、毎年活用する度に投資コスト低減

■メンタリング課題と対応法動画（19分40秒、MP4ファイル）

1．メンタリングがうまくいかない4つの要因と対応法

2．メンター「べからず」ポイント4つと対応法

3．メンターが抱える4つの悩みと解決法

4．メンティの気持ち理解と動機づけのヒント

仕事に集中できないとき / 仕事が苦しい、つらい、嫌だと思う時 / 仕事にやる気が出る時

■メンタリング活用ツール

1．動画備忘録

2．動画確認後レポート用紙

3．メンタリング活用ツール

・社会人基礎力アクションシート

・ビジョン実現シート

・PDCAシート

・ライフラインチャート

■個別相談

時間：トータル60分間

方法：オンライン相談（ZOOM）

対象：人事・事務局・メンター

＜納品方法/料金＞

納品：ギガファイル便データ納品（お客様指定のストレージがあればそちらで対応）

料金：88,000円（税込）

＜効果を最大化するメンター制度支援パック詳細・お申込み＞

https://kiduku-network.com/mentoringpoints

＜株式会社きづくネットワークについて＞

本社：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-1-18第1サンビル5F

東京オフィス：160-0022 東京都新宿区新宿2-12-13 新宿アントレサロンビル2F

代表者：代表取締役 武田義昭

設立：2011年1月11日

資本金：300万円

Tel：092-738-5056

URL： https://kiduku-network.com

事業内容：コンサルティング、研修、育成教材開発・販売、動画制作、研修コンテンツプラットフォーム運営