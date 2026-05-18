青果売場で展開する「ひとくちゼリー」シリーズに夏向け新商品　熊本県産すいかピューレ使用「塩すいかひとくちゼリー」発売

株式会社北辰フーズ

株式会社北辰フーズ（本社：北海道江別市）は、青果売場で展開する「ひとくちゼリー」シリーズの新商品として、熊本県産すいかピューレを使用した「熊本県産塩すいかひとくちゼリー」を2026年5月15日より夏季限定で発売いたします。

パッケージ写真冷凍ゼリーイメージ写真

■背景

近年、猛暑傾向の長期化などを背景に、夏場は、水分補給に加えて塩分も意識した食品への関心が高まっています。

当社ではこれまで、フルーツとの親和性が高い青果売場において、手軽に食べられるデザートとして「ひとくちゼリー」シリーズを展開してきました。

■商品位置づけ

本商品は、同シリーズの夏向け新商品として開発したものです。

一口サイズで食べやすく、個包装でシェアしやすい特長を持つシリーズ設計を踏襲しています。

■開発のポイント

青果売場での展開を前提に、すいかに塩をかけて食べる食習慣に着目し、フレーバーを設計しました。

甘みのあるすいかに適度な塩味を加え、バランスの取れた味わいに仕上げています。

また、塩レモンや塩ライチといった他の塩味系フレーバーではなく、売場との親和性がより高い“すいか”を採用しました。

■商品特徴

熊本県産すいかピューレを使用

甘みと塩味のバランスを意識した味設計

21gの一口サイズで食べやすい仕様

個包装でシェアしやすく、外出時にも持ち運びしやすい設計

冷やしてそのまま、また凍らせてシャーベット感覚でも楽しめる

暑い季節の軽い間食や水分・塩分補給シーンにも適した商品です。

冷凍ゼリーイメージ塩スイカひとくちゼリーイメージ写真

■試食アンケート結果

発売に先立ち、札幌静修高等学校の部活動参加者を対象に試食アンケートを実施しました。「夏場に塩分などの摂取を心がけるようにしていますか？」という質問には、回答者の100%が「はい」と回答しており、夏場における塩分補給意識の高さがうかがえる結果となりました。

購入意向については、「購入したい」または「価格により検討したい」と回答した人が100%となりました。

また「味はどうですか？」という質問では、59.5%が「美味しい」と回答しました。

■商品概要

商品名：熊本県産塩すいかひとくちゼリー

内容量：21g×9個

希望小売価格：400円（税別）

発売日：2026年5月15日

販売期間：2026年8月末まで（予定）

販売チャネル：スーパーマーケット青果売場など

賞味期限：製造日より180日（常温保存）

■ 会社概要

社名：株式会社北辰フーズ

所在地：北海道江別市緑町西3丁目1番地1

代表者：代表取締役社長 行島彰

事業内容：菓子製造販売

URL：https://www.hokushinfoods.co.jp(https://www.hokushinfoods.co.jp/)

■ お問い合わせ先 株式会社北辰フーズ

企画担当：山崎 TEL：011-383-3231