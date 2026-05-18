日本神経学会が監修する認知症疾患のガイドラインが待望の改訂！『認知症疾患診療ガイドライン2026』5/18発売

株式会社医学書院書影『認知症疾患診療ガイドライン2026』

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、『認知症疾患診療ガイドライン2026』（監修：日本神経学会）を2026年5月18日に刊行します。

認知症診療のスタンダード、待望の改訂！

認知症に関する情報を網羅した診療ガイドラインが、2017年以来となる約10年ぶりの改訂となります。今回のガイドラインは 日本神経学会監修のもと、日本神経治療学会、日本精神神経学会、日本認知症学会、日本老年医学会、日本老年精神医学会の関連学会の協力によりガイドライン作成委員会を構成し、作成されました。

根拠に基づく医療（evidence-based medicine：EBM）の考え方に基づいた Q ＆ A（質問と回答）形式を取り入れたガイドラインです。

医療・介護・福祉の連携の必要性を踏まえた、全医療者にとって指針となるガイドライン

本ガイドラインが対象とする認知症疾患は、Alzheimer 病、Lewy 小体型認知症、前頭側頭葉変性症、血管性認知症などの主要な認知症原因疾患はもちろん、軽度認知障害や認知症の行動・心理症状（BPSD）についても診療指針を示し、認知症のリスク低減、症状評価、検査、鑑別診断、治療、ケアに至るまでの一連の流れを網羅した包括的なガイドラインとなっています。

近年のトピックである抗アミロイドβ抗体薬（レカネマブ、ドナネマブ）や COVID-19関連などの内容も盛り込んでいます。

また、認知症の人とその家族の価値観・意向・生活背景を尊重し、意思決定を支援するパーソンセンタードケアの理念を重視しています。薬物療法だけでなく、リハビリテーション、ケア、環境調整などの非薬物療法の重要性も鑑み、認知症がもたらす生活・社会的影響にも配慮して、医療・介護・福祉の連携の必要性を踏まえた内容となり、すべての医療者にとって指針となるガイドラインです。

本書の目次

総論

第1章 認知症全般：疫学，定義，用語

第2章 症候，評価尺度，診断，検査

第3章 治療

第4章 経過とその対応

第5章 認知症の人の生活を支えるための諸制度と社会資源

各論

第6章 Alzheimer型認知症

第7章 Lewy小体型認知症

第8章 前頭側頭葉変性症

第9章 その他の神経変性疾患

第10章 血管性認知症

第11章 プリオン病

第12章 特発性正常圧水頭症

第13章 内科的疾患

巻末資料

書誌情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14570/table/36_1_9955d46449712b932cb2a59d36341ef4.jpg?v=202605181151 ]

詳細・本文サンプル

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株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。



■会社概要

会社名 株式会社 医学書院

創立 1944年

代表者 代表取締役社長 金原 俊

所在地 東京都文京区本郷1-28-23

事業内容 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版

URL https://www.igaku-shoin.co.jp/