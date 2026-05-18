鉄道技術の総合見本市「第2回 鉄道技術展・大阪2026」に出展

株式会社東陽テクニカ

株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：高野 俊也(こうの としや)、以下東陽テクニカ)は、5月27日(水)からの3日間、インテックス大阪で開催される「第2回 鉄道技術展・大阪2026」に出展いたします。(ブース番号：5号館 5C-02)

本展は、鉄道・交通システムや土木・インフラ技術、施設、電力、輸送、運行管理、車両、インテリア、旅客サービスといった、あらゆる鉄道分野の技術が横断的に会する展示会です。

東陽テクニカは、鉄道車両の乗り心地評価や設備の状態監視に有効な各種センサーやデータロガーをはじめ、音・振動計測、車輪粗さ計測など、鉄道分野における幅広い“はかる”技術を提供し、開発サイクルの短縮やメンテナンスの効率化に貢献しています。ブースでは、鉄道の開発からメンテナンス、設備保全までを支援する各種計測ソリューションをご紹介いたします。

【イベント概要】

東陽テクニカブースイメージ

◆開催展名︓第2回 鉄道技術展・大阪2026

◆会期︓2026年5月27日(水)～5月29日(金) 10︓00～17︓00 ［29日(金)は16:30まで］

◆会場︓インテックス大阪 3・4・5号館／国際会議ホール

◆ブース番号︓インテックス大阪 5号館 5C-02

◆イベント公式サイト︓https://www.mtij.jp/osaka/

◆出展お知らせページ：https://www.toyo.co.jp/mecha/seminar/detail/trains2026_osaka.html

【主な出展品】

●車輪粗さ計「m|wheel」 (Müller-BBM Rail Technologies社製)

車輪踏面の粗さを0.1µmの高分解能で計測可能な計測器です。多角形摩耗の発生初期段階を捉え、その進行状況を把握することで、適切な対策の検討が可能となり、振動・騒音の低減に寄与します。また、車輪の状態を定量的に把握することで、日常的な削正メンテナンスの最適化にも貢献します。PCからのUSB給電で駆動し、ハンドキャリー可能なコンパクトかつ堅牢な設計です。

車輪粗さ計「m|wheel」

●加速度センサー (PCB Piezotronics社製)

加速度センサー

軌道設備の振動特性の評価、車輌の乗り心地の評価など、鉄道分野の幅広い用途に対応したセンサーです。微小な振動でも高精度に捉えることができ、走行時や設備稼働時の振動挙動を的確に把握できるため、状態監視に最適です。

●ワイヤレスセンサーシステム (Broadsens社製)

振動・温度など多様なデータをワイヤレスで高精度に計測する予知保全向けソリューションです。加速度データを最大25.6kHzの高サンプリング周波数で取得・転送できるほか、エッジコンピューティング(現場でデータを処理する技術)によるリアルタイムFFT解析※1に対応し、鉄道設備の異常兆候を早期検知します。耐環境性にも優れ、広域設備の状態監視に最適です。

ワイヤレスセンサーシステム

※1 振動や騒音を周波数ごとに細かく分析する手法

●ICP-USBシグナルコンディショナ「DigiDAQ」 (The Modal Shop社製)

ICP-USBシグナルコンディショナ 「DigiDAQ」

ICP(R)対応の加速度計やマイクロホンをUSB接続のみで駆動し、デジタル計測できる超小型の信号変換装置(シグナルコンディショナ)です。現場での振動・音響データ取得を高精度かつ手軽に実現します。PCやタブレットと接続することで、現場での即時解析にも対応し、鉄道設備の簡易診断にも最適です。

●データロガー「imc ARGUSfit」 (imc Test & Measurement GmbH社製)

鉄道車両・設備の振動、温度、応力などを高精度に計測し、保守計画の最適化と故障予兆検知を支援する計測システムです。高い耐環境性と柔軟なモジュール構成により車上・線路双方へ導入でき、運行の安全性向上と保守コストの削減に貢献します。

データロガー「imc ARGUSfit」

＜株式会社東陽テクニカについて＞

東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンス、量子ソリューションなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資やM&Aによる成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

株式会社東陽テクニカ Webサイト：https://www.toyo.co.jp/