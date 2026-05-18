【メルキュール横須賀】6月のプライド月間を今年も開催！「My Color, My Choice ～自分らしく選ぶ、わたしの色～」”体験型” ヨコスカ・レインボーカクテル 2026 が限定登場

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社ヨコスカ・レインボーカクテル2026「My Color, My Choice ～自分らしく選ぶ、わたしの色～」

汐入駅から徒歩1分、本格フレンチと絶景ベイビューが楽しめる地域密着型ホテル「メルキュール横須賀」（神奈川県横須賀市本町3-27 総支配人：吉住尚人）19階レストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」にて、2026年6月1日（月）から6月30日（火）まで、プライド月間を祝福する特別企画として、「My Color, My Choice ～自分らしく選ぶ、わたしの色～」をテーマにした期間限定カクテルを提供いたします。

当ホテルは、「DISCOVER LOCAL」をコンセプトに、地域の魅力や文化、多様性を尊重する取り組みを積極的に行っております。本企画は、LGBTQIA+の多様性を称え、理解を深める国際的な期間である「プライド月間」に合わせた取り組みの一環として実施いたします。

今年のテーマは「My Color, My Choice ～自分らしく選ぶ、わたしの色～」。

多様性を尊重するだけでなく、一人ひとりが“自分らしさを選び、表現すること”に焦点を当てています。

色を選び、自分で完成させる。

その体験そのものを通して、「自分らしさを大切にすること」を感じていただけるカクテルをご用意しました。

カラフルでフォトジェニック！体験型カクテルの特徴

本企画では、“自分で選び、自分で仕上げる” 新しいスタイルのレインボーカクテルをご提供いたします。

各カラーに合わせたフルーツが入ったグラスに、スパークリングワイン（またはノンアルコールドリンク）を目の前で注ぎ、仕上げに別添えのカラーシロップをお客様ご自身で加えていただきます。

お客様は５色のシロップの色から、お好きな色をひとつお選びいただけます。

どの色を選ぶか、どのタイミングで加えるか。

その一つひとつが、自分らしさを表現する瞬間です。

カクテのカラフルでフォトジェニックなビジュアルは、思わず写真に収めたくなる華やかさ。ノンアルコールもご用意しているため、お子様連れのお客様にもお楽しみいただけます。

世代を問わず、「選ぶ楽しさ」とともに、多様性について考えるきっかけとなる一杯です。

「ヨコスカ・レインボーカクテル 2026 」概要

赤：ハイビスカス / 黄色：マンゴー / 紫：バタフライピー / 緑：青りんご / 青：ブルーキュラソー

期間

2026年6月1日（月）～6月30日（火）

提供時間

【ランチタイム】11:30~14:30 (L.O 14:00)

【ティータイム】12:00~17:00 (L.O 15:00)

【ディナータイム】17:30~21:00 (L.O 20:00) ※ディナーは週末のみ

場所

メルキュール横須賀

19Fレストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」

所在地

神奈川県横須賀市本町3-27

アクセス

京浜急行線「汐入駅」徒歩1分/JR線「横須賀駅」 徒歩8分

料金（税込）

◆レインボー・カクテル（スパークリングワイン） 1,100円

◆レインボー・モクテル（ノンアルコール） 900円

※コースには含まれず別料金

ご予約：

・お席のみのご予約可

TEL 046-821-1594（レストラン直通）

メール： H7490-FB＠accor.com

オンライン予約：

公式サイトはこちら :https://www.mercureyokosuka.jp/ja/news/yokosuka-rainbow-cocktail-2026jp/ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/mercureyokosuka-bistrobourgogne/reserve?utm_source=pressrelease

※画像はすべてイメージです。

※仕入れの状況によりメニューが変更になる場合がございます。

・メルキュール横須賀について

仏・アコーのホテル、メルキュール横須賀は、「三浦半島の遊びのスタートライン、ここだけの横須賀エクスペリエンス」をキャッチフレーズに客室160室、レストラン、宴会・会議室8会場を有するミッドスケールホテルです。

19階フレンチレストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」では、唯一無⼆の横須賀港の眺望とともに、地産地消の食材を使ったフレンチをお楽しみいただけます。

ホテルは、横須賀芸術劇場が隣接するベイスクエアよこすか内にあり、横須賀市街の中でもとりわけ印象的な建物です。東京の中心部からは電車で 1 時間程です。周辺の観光施設（YOKOSUKA軍港めぐり・猿島フェリー乗り場・三笠公園・ティボディエ邸等）へ徒歩で行くことができ、ショッピングセンターも目の前にあり大変便利です。

メルキュール横須賀 / Mercure Yokosuka

所在地： 神奈川県横須賀市本町3-27

総支配人：吉住尚人

開業日： 2009年10月1日

代表電話番号： 046-821-1111

Email： H7490-FO@accor.com

アクセス：京浜急行 汐入駅徒歩1分、横須賀中央駅徒歩13分、JR 横須賀駅徒歩8分

ホームページ： https://www.mercureyokosuka.jp/ja

インスタグラム： https://www.instagram.com/mercure_yokosuka/

フェイスブック： https://www.facebook.com/MercureYokosuka/

・メルキュールについて

ローマ神話の旅の神マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域に根ざした質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で、「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではのもの・ことに親しんでいただくことを目指しています。

インテリアデザインからその地域の食べ物、飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、65か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティ・プログラム「ALL - Accor Live Limitless」の参加ブランドです。

・アコーについて

アコーは、110か国以上で 5,700の施設、10,000 の飲食施設、ウェルネス施設、フレキシブルなワークスペースを備えた体験を提供する世界有数のホスピタリティグループです。アコーは業界で最も多様なホスピタリティエコシステムを有しており、ラグジュアリーからエコノミーホテルまで、ライフスタイルを重視したエニスモアなど45以上のホテルブランドを展開しております。アコーは、ビジネス倫理、責任ある観光、持続可能な環境、コミュニティへの参加、多様性、包括性を通じてポジティブな行動を推進することを重点に置いています。 1967年に設立されたアコーSAはフランスに本社を置き、ユーロネクスト パリ証券取引所(ISIN コード: FR0000120404) および米国の OTC 市場 (ティッカー: ACCYY) に上場しています。詳細については、group.accor.comにアクセス、またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok でフォローしてください。

アコーのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/52177