こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switch『メダロット カードロボトルRB』「ゲームマーケット2026春」出展のお知らせ
〜限定版同梱のリアルカードゲームを最速体験！〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、2026年6月25日（木）発売予定のNintendo Switch™ソフト『メダロット カードロボトルRB』につきまして、2026年5月23日（土）〜24日（日）に幕張メッセにて開催される国内最大規模のアナログゲームイベント「ゲームマーケット2026春」に出展することをお知らせいたします。
会場では、Nintendo Switch版の試遊だけでなく、豪華限定版「Deluxe Edition」のセットアイテムであるカードゲーム『メダロット・カードゲームRB』の先行試遊を実施いたします。デジタルとアナログの両軸で楽しむ「ロボトル」を発売前にいち早く体験できる貴重な機会となります。
■ブース内容
先行体験：Nintendo Switch版『メダロット カードロボトルRB』
基本の遊び方を学べる「プラクティスモード」などの試遊を実施。Nintendo Switchならではの快適なUIと演出をご体験いただけます。
先行体験：リアルカードゲーム『メダロット・カードゲームRB』
限定版に同梱される実際のカードを使用し、対面での対戦を体験いただけます。デジタル版とは異なる、アナログ版のカードならではの駆け引きをお楽しみください。
特別展示：『Deluxe Edition』サンプル展示
豪華限定版「Deluxe Edition」のサンプルを展示。80ページに及ぶ「コンプリートカードブック」のボリューム感や、リアルカードの質感を直接ご確認いただけます。
来場特典：
ブースへお立寄りいただいた方にプロモーションカード「セントナース」を配布します。
＜イベント概要＞
イベント名：ゲームマーケット2026春
開催日時：2026年5月23日（土）11:00〜18:00、24日（日）11:00~17:00
会場：幕張メッセ展示ホール1・2・3・4
入場料、チケットの詳細は以下をご確認ください。
https://gamemarket.jp/information/177444
■『メダロット カードロボトルRB』とは
メダロットのカスタマイズ性とカードゲームの戦略性を融合させた本格トレーディングカードロボトルです 。開発アドバイザーとして、数々の実績を持つゲームデザイナーのカナイセイジ氏と、アナログゲーム界で活躍する刈谷圭司氏が参画しており、高い戦略性と快適なプレイ環境を実現しています。
■『メダロット』とは
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物などをモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年11月28日のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が 330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。
＜商品概要＞
商 品 名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日（予定）
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
パッケージ版予約はこちらから：https://www.amazon.co.jp/s?hidden-keywords=B0GMP4F7HT%7CB0GMPH6Q9B%7CB0GMPFD2CY%7CB0GMP8TF3L%7CB0GMPJ7SB4%7CB0GMPDHMJ9%7CB0GMPKRPZS%7CB0GMPHKGQB%7CB0GMPFCBKQ&_encoding=UTF8
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田・井上
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb
パッケージ版予約
https://www.amazon.co.jp/s?hidden-keywords=B0GMP4F7HT%7CB0GMPH6Q9B%7CB0GMPFD2CY%7CB0GMP8TF3L%7CB0GMPJ7SB4%7CB0GMPDHMJ9%7CB0GMPKRPZS%7CB0GMPHKGQB%7CB0GMPFCBKQ&_encoding=UTF8
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、2026年6月25日（木）発売予定のNintendo Switch™ソフト『メダロット カードロボトルRB』につきまして、2026年5月23日（土）〜24日（日）に幕張メッセにて開催される国内最大規模のアナログゲームイベント「ゲームマーケット2026春」に出展することをお知らせいたします。
会場では、Nintendo Switch版の試遊だけでなく、豪華限定版「Deluxe Edition」のセットアイテムであるカードゲーム『メダロット・カードゲームRB』の先行試遊を実施いたします。デジタルとアナログの両軸で楽しむ「ロボトル」を発売前にいち早く体験できる貴重な機会となります。
■ブース内容
先行体験：Nintendo Switch版『メダロット カードロボトルRB』
基本の遊び方を学べる「プラクティスモード」などの試遊を実施。Nintendo Switchならではの快適なUIと演出をご体験いただけます。
先行体験：リアルカードゲーム『メダロット・カードゲームRB』
限定版に同梱される実際のカードを使用し、対面での対戦を体験いただけます。デジタル版とは異なる、アナログ版のカードならではの駆け引きをお楽しみください。
特別展示：『Deluxe Edition』サンプル展示
豪華限定版「Deluxe Edition」のサンプルを展示。80ページに及ぶ「コンプリートカードブック」のボリューム感や、リアルカードの質感を直接ご確認いただけます。
来場特典：
ブースへお立寄りいただいた方にプロモーションカード「セントナース」を配布します。
＜イベント概要＞
イベント名：ゲームマーケット2026春
開催日時：2026年5月23日（土）11:00〜18:00、24日（日）11:00~17:00
会場：幕張メッセ展示ホール1・2・3・4
入場料、チケットの詳細は以下をご確認ください。
https://gamemarket.jp/information/177444
■『メダロット カードロボトルRB』とは
メダロットのカスタマイズ性とカードゲームの戦略性を融合させた本格トレーディングカードロボトルです 。開発アドバイザーとして、数々の実績を持つゲームデザイナーのカナイセイジ氏と、アナログゲーム界で活躍する刈谷圭司氏が参画しており、高い戦略性と快適なプレイ環境を実現しています。
■『メダロット』とは
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物などをモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年11月28日のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が 330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。
＜商品概要＞
商 品 名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日（予定）
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
パッケージ版予約はこちらから：https://www.amazon.co.jp/s?hidden-keywords=B0GMP4F7HT%7CB0GMPH6Q9B%7CB0GMPFD2CY%7CB0GMP8TF3L%7CB0GMPJ7SB4%7CB0GMPDHMJ9%7CB0GMPKRPZS%7CB0GMPHKGQB%7CB0GMPFCBKQ&_encoding=UTF8
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田・井上
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb
パッケージ版予約
https://www.amazon.co.jp/s?hidden-keywords=B0GMP4F7HT%7CB0GMPH6Q9B%7CB0GMPFD2CY%7CB0GMP8TF3L%7CB0GMPJ7SB4%7CB0GMPDHMJ9%7CB0GMPKRPZS%7CB0GMPHKGQB%7CB0GMPFCBKQ&_encoding=UTF8