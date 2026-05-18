「ぷにるんず」限定プライズ第五弾！ ぷにぷに触感を再現したスクイーズに「ふぇあるん」が新登場５月22日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、新”触感”液晶トイ「ぷにるんず」（発売元：株式会社タカラトミー）の当社限定プライズゲーム用景品「ぷにるんず ぷにぷにスクイーズ～みーんなぷにとも～」第五弾と、「ぷにるんず ショルダーポーチ」を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて５月22日（金）より順次展開いたします。

◆詳細・展開店舗一覧はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#punirunes5(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#punirunes5)

■ぷにぷに触感が楽しい『ぷにるんず』のスクイーズとショルダーポーチが登場！

ぷにぷにキャラを直接指でさわっているような感覚でお世話ができる新”触感”液晶トイ「ぷにるんず」からモーリーファンタジー・PALO限定プライズが登場。「ぷにるんず」ならではのぷにぷに触感を再現した「ぷにぷにスクイーズ」シリーズでは、珍しいキャラクター「ふぇあるん」が新登場。過去展開した「ぷにぷにスクイーズ」シリーズの中でも人気が高かったピンクの「あいるん」とパープルの「じゅえるん」の全３種類をラインナップ。「ぷにるんず ぷにすたる」をモチーフにしたデザインで、スクイーズを入れて一緒におでかけが楽しめる「ぷにるんず ショルダーポーチ」全2種類を展開いたします。思わず触りたくなるぷにぷにの触感をぜひお楽しみください。

「ぷにるんず」プライズゲーム用景品 概要

景品：

ぷにるんず ぷにぷにスクイーズ～みーんなぷにとも～ 全３種

ぷにるんず ショルダーポーチ 全２種

展開期間：2026年５月22日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

「ぷにるんず」 プライズゲーム用景品

ぷにるんず ぷにぷにスクイーズ～みーんなぷにとも～ 全3種

縦8cm×横6cm×奥行5cm

キラキララメがかわいい、「ぷにるんず」のぷにぷに触感を再現したスクイーズ。

ピンクの「あいるん」、パープルの「じゅえるん」、新登場の「ふぇあるん」の３種類。

※「あいるん」は過去展開景品の再販となります

ぷにるんずショルダーポーチ 全２種

縦12cm×横12cm×奥行6.5cm

「ぷにるんず ぷにすたる」をモチーフにしたデザインで、スクイーズを入れて一緒におでかけが楽しめるショルダーポーチ。

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。